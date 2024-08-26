KPSS ÖN LİSANS BAŞVURU: KPSS ön lisans başvurusu ne zaman? Başvuru ekranı!

2024 KPSS Ön lisans sınavı için geri sayım başladı. ÖSYM tarafından açıklanan sınav takvimine göre, KPSS Ön lisans sınavının tarihi netleşti. Sınava katılacak adaylar için sınav giriş yerleri de kısa süre önce duyuruldu. Peki, KPSS Ön lisans sınavı hangi gün, saat kaçta gerçekleştirilecek? Detaylar haberimizde...

KPSS ÖN LİSANS SINAVI NE ZAMAN?

2024 KPSS Ön lisans sınavı 1 Eylül 2024 tarihinde yapılacak. KPSS Ön lisans sınavı saat 10.15'te başlayacak 130 dakika sürecek.

KPSS ÖNLİSANS SINAV GİRİŞ YERİ SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS Ön lisans sınavının sonuçları 20 Eylül 2024 tarihinde ÖSYM AİS üzerinden erişime açılacak.