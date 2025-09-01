2025 KPSS heyecanı hızla yaklaşırken, adaylar sınav tarihleri, giriş yerleri, oturumlar ve diğer kritik detayları merak ediyor. Sınavla ilgili tüm sorularınızın cevapları ve bilinmesi gereken önemli bilgiler haberimizin devamında yer alıyor. KPSS ne zaman? KPSS lisans tarihi açıklandı!

KPSS NE ZAMAN?

ÖSYM takvimine göre, 2025 KPSS lisans sınavı 7 Eylül Pazar günü düzenlenecek. Sınav, saat 10.15'te başlayacak ve adayların belirtilen saatte sınav salonlarında hazır bulunması gerekiyor. Sınav güvenliği ve düzeni açısından, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına girişlere izin verilmeyecek. Bu nedenle adayların sınav günü erken saatlerde sınav merkezlerinde olmaları büyük önem taşıyor. Sınav öncesi sınav giriş belgelerinin kontrol edilmesi ve gerekli hazırlıkların tamamlanması öneriliyor.

KPSS ALAN BİLGİSİ SINAVI NE ZAMAN?

Lisans sınavının tamamlanmasının ardından, KPSS Alan Bilgisi oturumları gerçekleştirilecek. Bu kapsamda, KPSS Alan Bilgisi 1. Gün oturumu 13 Eylül tarihinde yapılacak ve adaylar alanlarıyla ilgili kapsamlı sorulara yanıt verecek. İkinci gün oturumu ise 14 Eylül'de düzenlenecek olup, adayların farklı alanlardaki bilgi ve yetkinliklerini ölçmeyi amaçlıyor. Her iki oturumda da sınavın zamanında başlaması ve adayların sınav kurallarına uyması büyük önem taşıyor. Sınav öncesi adayların sınav giriş belgelerini kontrol etmeleri ve sınav merkezlerine zamanında ulaşmaları tavsiye ediliyor.

KPSS SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?

2025 KPSS A Grubu Sınavı Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu için sınava giriş belgeleri erişime açıldı. Sınava katılacak adaylar, artık sınav giriş belgelerine resmi ÖSYM sitesinden kolayca ulaşabilirler. Belgelerde adayların sınava gireceği bina ve salon bilgileri detaylı olarak yer almakta olup, atama işlemleri tamamlanmıştır. Adayların sınav günü herhangi bir sorun yaşamamaları için belgelerini önceden indirip kontrol etmeleri önem taşımaktadır. Ayrıca sınav günü yanlarında bulundurmaları gereken kimlik ve diğer belgelerle ilgili ÖSYM tarafından yapılan bilgilendirmelere dikkat etmeleri gerekmektedir. Sınavın düzenli ve sorunsuz gerçekleşmesi adına tüm adayların bu hazırlıkları zamanında yapmaları önerilmektedir.

2025 KPSS LİSANS SONUÇ TARİHİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS sonuçları, ÖSYM tarafından 10 Ekim tarihinde resmi olarak açıklanacak. Sınava katılan adaylar, sonuçlarını öğrenmek için ÖSYM'nin resmi internet sitesindeki sonuç sorgulama ekranına T.C. kimlik numaraları ve ÖSYM şifreleriyle giriş yapabilecekler. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte adaylar, sınav performanslarını detaylı bir şekilde inceleyebilecek, doğru ve yanlış yaptıkları sorulara ilişkin bilgilere ulaşabilecekler. ÖSYM'nin duyurularını ve resmi kanallarını takip etmek, herhangi bir aksaklık yaşamamak adına büyük önem taşıyor. Ayrıca sonuçların açıklanmasının ardından adaylar, tercih ve yerleştirme süreçlerine yönelik bilgilendirmeleri dikkatle takip etmeleri gerekmektedir.

KPSS SINAVINA GİRİŞ İÇİN GEREKLİ BELGELER!

Sınava Giriş Belgesi:

ÖSYM'nin resmi sitesinden indirilen ve üzerinde adayın sınav bilgileri ile sınav salonu yer alan belge.

Geçerli Kimlik Belgesi: