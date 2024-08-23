Kpss tercih kılavuzu ve tercih tarihleri, ÖSYM'nin resmi duyuruları ile açıklanıyor. Adaylar, KPSS lisans tercih kılavuzunun ne zaman yayınlanacağını merak ediyor.KPSS lisans tercih kılavuzu, adayların hangi kurumlara ve pozisyonlara başvurabileceklerini belirleyen kritik bir rehberdir. Bu kılavuzda, tercih edilebilecek kadrolar, kontenjanlar, ve başvuru şartları gibi önemli bilgiler yer alıyor. Peki, KPSS Lisans tercih kılavuzu yayınlandı mı? 2024 KPSS lisans kılavuzu ne zaman yayınlanacak? ÖSYM takvimi!

KPSS LİSANS SONUÇLARINA NEREDEN BAKILIR?

KPSS sonuçları sorgulama ekranı ÖSYM Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden erişime açıldı. T.C. Kimlik numarası ve aday şifreleri ile https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden öğrenilecek sonuç belgesi daha sonra AİS sisteminden de görüntülenebilecek.

KPSS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

2024 KPSS Lisans tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı. Adaylar, bu kılavuz yayınlandığında tercih işlemlerini ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden yapabilecekler.