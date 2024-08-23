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KPSS LİSANS SONUÇLARI AÇIKLANDI! KPSS Lisans sonuçlarına nasıl bakılır? ÖSYM sorgulama ekranı!

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KPSS Lisans sonuçlarına nasıl bakılır? KPSS Lisans sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. Adaylar sonuçlarını ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden sorgulayabilecekler. KPSS Lisans sonuçlarına nasıl bakılacağı konusunda detaylı bilgi verildi.

Kpss Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri sınavı ve KPSS lisans oturumu sınav sonuçları açıklandı. 14 Temmuz'da gerçekleşen, 1.5 milyon adayın katıldığı Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (KPSS) merakla beklenen sonuçları açıklandı. KPSS LİSANS SONUÇLARI AÇIKLANDI! KPSS Lisans sonuçlarına nasıl bakılır? ÖSYM sorgulama ekranı!

KPSS LİSANS SONUÇLARINA NEREDEN BAKILIR?

2024 KPSS sınavı sonuçları ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yapılarak görüntülenebilecek.

KPSS SONUÇ SORGULAMA EKRANI

KPSS LİSANS SONUÇLARI AÇIKLANDI! KPSS Lisans sonuçlarına nasıl bakılır? ÖSYM sorgulama ekranı!

KPSS SONUÇLARI NASIL GÖRÜNTÜLENİR?

KPSS sınav sonuçlarının ÖSYM tarafından açıklanmasının ardından ÖSYM sonuç görüntüleme ekranından T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile giriş yaparak KPSS sonuçları öğrenilecek.

KPSS SINAV TAKVİMİ

KPSS Ön Lisans 1 Eylül'de, KPSS Ortaöğretim 15 Eylül'de, KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) ise 22 Eylül'de yapılacak.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Ösym KPSS KPSS Gündem Eğitim Genel Haberler

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