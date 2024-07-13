KPSS LİSANS SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Kpss Lisans sınavı ne zaman yapılacak? Sınav hangi saatte başlayacak? Adaylar, sınavla ilgili detayları merak ediyor. Pazar günü gerçekleştirilecek KPSS Lisans sınavının sonuçları ise ÖSYM sınav takviminde belirtilmiş durumda. KPSS Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? Detaylar haberimizdedir…

KPSS LİSANS SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2024 KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri Sınavı, 14 Temmuz Pazar günü iki oturumda yapılacak. Sabah oturumu saat 10.15'te, öğleden sonra oturumu ise saat 14.45'te başlayacak.

14 Temmuz 2024'te gerçekleştirilecek KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

Aynı gün yapılacak KPSS Lisans Eğitim Bilimleri oturumu için ise adayların saat 14.30'dan sonra sınav binalarına girişine izin verilmeyecek.

2024 KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALNIR?

2024 KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri Sınavı'na giriş yapmak için ÖSYM AİS üzerinden T.C. kimlik numaranız ve aday şifreniz ile sisteme giriş yapmanız gerekmektedir.

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2024 KPSS LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS Lisans Genel Kültür-Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri sınav sonuçları, 23 Ağustos 2024 tarihinde açıklanacaktır.