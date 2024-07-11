KPSS DHBT başvurusu ne zaman? DHBT sınavı hangi tarihte, nasıl başvurulur?

Kpss Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) başvuru ve sınav tarihleri her yıl ÖSYM tarafından belirlenip duyuruluyor. Adaylar, DHBT başvurularının ne zaman yapılacağını ve sınav ücretini araştırıyor. Peki, KPSS DHBT başvurusu ne zaman? DHBT sınavı hangi tarihte, nasıl başvurulur?

2024 KPSS DHBT BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi başvuruları 9 - 15 Ağustos tarihlerinde alınacak. Geç başvurular 22 Ağustos'ta olacak.

DHBT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular genellikle ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden yapılır. Bu sisteme giriş yaparak başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.

KPSS DHBT SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

Başvuru ücreti belirlenen banka hesaplarına ya da ÖSYM'nin online ödeme sistemi üzerinden ödenir.

DHBT SINAVI NE ZAMAN?

2024 KPSS DHBT sınavı 22 Eylül'de uygulanacak.