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KPSS DHBT başvurusu ne zaman? DHBT sınavı hangi tarihte, nasıl başvurulur?

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Adaylar DHBT sınavı hakkındaki detayları merak ediyor. KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) sınavına başvurular ne zaman başlıyor? Sınav hangi tarihte yapılacak ve başvuru süreci nasıl işliyor? Sorularının cevabı aratılıyor. İlgili tüm detaylar ve bilgilendirmeler bu haberde yer alıyor.

Kpss Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) başvuru ve sınav tarihleri her yıl ÖSYM tarafından belirlenip duyuruluyor. Adaylar, DHBT başvurularının ne zaman yapılacağını ve sınav ücretini araştırıyor. Peki, KPSS DHBT başvurusu ne zaman? DHBT sınavı hangi tarihte, nasıl başvurulur?

2024 KPSS DHBT BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi başvuruları 9 - 15 Ağustos tarihlerinde alınacak. Geç başvurular 22 Ağustos'ta olacak.

KPSS DHBT başvurusu ne zaman? DHBT sınavı hangi tarihte, nasıl başvurulur?

DHBT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular genellikle ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden yapılır. Bu sisteme giriş yaparak başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.

KPSS DHBT başvurusu ne zaman? DHBT sınavı hangi tarihte, nasıl başvurulur?

KPSS DHBT SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

Başvuru ücreti belirlenen banka hesaplarına ya da ÖSYM'nin online ödeme sistemi üzerinden ödenir.

KPSS DHBT başvurusu ne zaman? DHBT sınavı hangi tarihte, nasıl başvurulur?

DHBT SINAVI NE ZAMAN?

2024 KPSS DHBT sınavı 22 Eylül'de uygulanacak.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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