KPSS DHBT BAŞVURUSU || KPSS DHBT başvurusu nasıl yapılır? Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) ne zaman? BAŞVURU EKRANI!

Kpss DHBT başvuruları genellikle belirli bir tarihler aralığında yapılıyor. 2024 yılı için başvuru tarihleri ÖSYM tarafından ilan edilen takvimde yer alıyor. Adaylar, DHBT sınavının ne zaman yapılacağını merak ediyor. KPSS DHBT sınav başvuru ekranı ve sınavın detayları araştırılıyor. KPSS DHBT BAŞVURUSU || KPSS DHBT başvurusu nasıl yapılır? Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) ne zaman?

2024 KPSS DHBT BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) başvuru işlemleri 9 Ağustos'ta başlayacak, 15 Ağustos'ta sona erecek.

DHBT BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

KPSS DHBT başvuru ücreti 350 TL olarak duyuruldu.

KPSS DHBT SINAVI NE ZAMAN?

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) 22 Eylül 2024 tarihinde uygulanacak.

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