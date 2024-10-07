Kötü Kan dizisi bitiyor mu, final mi yapıyor? Kötü Kan dizisi neden bitiyor?

Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken "Kötü Kan" dizisi NOW Tv ekranlarına veda ediyor. Kötü Kan dizisi neden bitiyor ve Kötü Kan dizisi oyuncuları kimler olduğu merak ediliyor. Kötü Kan dizisi bitiyor mu, final mi yapıyor? Kötü Kan dizisi neden bitiyor? Detaylar haberimizdedir…

KÖTÜ KAN DİZİSİ NEDEN BİTİYOR?

NTC Medya'nın NOW için çektiği ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken "Kötü Kan" dizisi, cuma akşamları yaşanan büyük rekabete dayanamayarak final kararı aldı. İzleyicilerin beğenisini toplayan dizi, 6. bölümüyle ekrana veda edecek.

KÖTÜ KAN DİZİSİ NE ZAMAN FİNAL YAPIYOR?

Bu hafta dizi dünyasında peş peşe gelen final haberleri de dikkat çekti. ATV'nin "Kör Nokta" ve Kanal D'nin "Taş, Kağıt Makas" dizilerinin ardından, dün 5. bölümü yayınlanan "Kötü Kan" dizisi de final kararı aldı. 6. bölümde veda edecek olan dizi, Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını, Kara Ağaç Destanı ve Arka Sokaklar gibi güçlü yapımlarla rekabet ediyordu.