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KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? Seçuklu, Ereğli, Beyşehir 27-28 Ağustos 2024 Konya su kesintisi listesi!

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KOSKİ Seçuklu, Ereğli, Beyşehir su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi (KOSKİ) 28 Ağustos 2024 günü Konya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Selçuklu, Karatay, Meram, Ereğli ve Akşehir ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte KOSKİ 28 Ağustos Konya su kesintisi saatleri...

Konya su kesintisi olan yerler yayınlandı. KOSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi (KOSKİ) 28 Ağustos günü Konya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Selçuklu, Karatay, Meram, Ereğli ve Akşehir ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 28 Ağustos Konya su kesintisi saatleri!

28 AĞUSTOS KONYA SU KESİNTİSİ

Güncel Konya su kesintileri için KONYA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki KOSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? Seçuklu, Ereğli, Beyşehir 27-28 Ağustos 2024 Konya su kesintisi listesi!

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Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi Selçuklu Beyşehir Selçuklu Akşehir Karatay Ereğli Meram Konya Konya Gündem Yaşam Haberler

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