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KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 3-4 Mayıs 2024 Konya su kesintisi listesi!

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KOSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi (KOSKİ) 4 Mayıs 2024 günü Konya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Selçuklu, Karatay, Meram, Ereğli ve Akşehir ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte KOSKİ 4 Mayıs Konya su kesintisi saatleri...

Konya su kesintisi olan yerler yayınlandı. KOSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi (KOSKİ) 4 Mayıs günü Konya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Selçuklu, Karatay, Meram, Ereğli ve Akşehir ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 4 Mayıs Konya su kesintisi saatleri...

3 MAYIS KONYA SU KESİNTİSİ

Güncel Konya su kesintileri için KONYA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki KOSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 3-4 Mayıs 2024 Konya su kesintisi listesi!

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