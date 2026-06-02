Korumaların tartakladığı Uyanık, CHP'de genel başkan yardımcısı oldu
Mahkemenin mutlak butlan kararının ardından yeniden CHP Genel Başkanı olan Kemal Kılıçdaroğlu'nun 19 kişilik Merkez Yönetim Kurulu (MYK) listesindeki bir isim dikkat çekti. Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi'ne gelişi sırasında koruma tarafından iteklenip tartaklanan Ahmet Hakan Uyanık, Ar-Ge ve Üretim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı oldu. Uyanık aynı zamanda, kurultay davasının itirafçısı Veysi Uyanık'ın oğlu.
Mahkemenin CHP’nin 38. Olağan Kurultayı hakkında verdiği "mutlak butlan" kararının ardından, Kemal Kılıçdaroğlu yeniden genel başkanlık makamına geçerek 19 kişilik yeni Merkez Yönetim Kurulu (MYK) listesini açıkladı.
AHMET HAKAN UYANIK'A DA MYK'DA GÖREV VERİLDİ
Kılıçdaroğlu’nun parti genel merkezine gelişi sırasında korumalar tarafından iteklenip tartaklanan Ahmet Hakan Uyanık, yeni yönetimde Ar-Ge ve Üretim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı oldu. Uyanık'ın aynı zamanda CHP PM'nin de üyesi olduğu öğrenildi.
KURULTAY DAVASININ KİLİT İSMİNİN OĞLU
Yeni MYK'de görev alan Ahmet Hakan Uyanık'ın ismi, aile bağları nedeniyle de siyaset gündeminde dikkat çekti. Uyanık'ın, kurultay sürecindeki rüşvet ve usulsüzlük iddialarına ilişkin davanın itirafçılarından Veysi Uyanık'ın oğlu olduğu öğrenildi.