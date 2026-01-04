Haberler

Korkunç kazada kafasına demir saplanan adam 3.5 aylık yaşam mücadelesini kaybetti
Malatya, Yeşilyurt ilçesinde 8 Eylül 2025'te meydana gelen trafik kazasında demir korkuluğun kafasına saplanması sonucu ağır yaralanan 70 yaşındaki minibüs sürücüsü Nedim Özbey, tedavi gördüğü hastanede 3.5 aylık yaşam mücadelesini kaybetti.

Olay, 8 Eylül 2025 Pazartesi günü Yeşilyurt ilçesi Yakınca Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Farabi Ortaokulu yönüne seyreden 70 yaşındaki Nedim Özbey'in kullandığı minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki demir korkuluklara çarptı.

Çarpmanın etkisiyle demir parçası minibüsün camını delerek Özbey'in kafasına saplandı. Ağır yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaklaşık 3.5 ay süren tedavi sürecinin ardından Özbey, akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Yaşlı adamın yarın şehir mezarlığında defnedileceği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Serhat Yılmaz - Yaşam
