Korhan Abay kimdir? Korhan Abay kaç yaşında, nereli, kariyeri?

Sahne ve ekranların deneyimli ismi Korhan Abay, uzun yıllardır sanat dünyasında farklı rollerle dikkat çekiyor. Oyunculuk, yönetmenlik ve sunuculuk gibi pek çok alanda iz bırakan Abay, hem kişiliği hem de kariyeriyle merak uyandırmaya devam ediyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

KORHAN ABAY KİMDİR?

Korhan Abay, 1954 doğumlu, çok yönlü bir sanatçı olarak tanınıyor. Oyuncu, yazar, film yönetmeni, yapımcı ve sunucu kimlikleriyle uzun yıllardır Türk sanat dünyasında aktif olarak yer alıyor. Sahne hayatına Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu'nda başlayan Abay, kendi tiyatrosunu da kurarak hem oyuncu hem yönetici olarak çalışmalarını sürdürdü.

Tiyatro oyunları yazıp sahnelemenin yanı sıra televizyon programlarında sunuculuk, yapımcılık ve yönetmenlik yaptı. 2004 Eurovision Şarkı Yarışması'nda Meltem Cumbul ile sunuculuk yapması da önemli kariyer duraklarından biridir.

Ayrıca özel uçak pilotu olması ve çok dilli sunuculuk yapabilmesiyle Türkiye'nin ender sanatçılarından biridir.

KORHAN ABAY KAÇ YAŞINDA?

Korhan Abay, 1954 yılında doğduğu için 2025 yılı itibarıyla 71 yaşındadır. Uzun yıllara yayılan sanat kariyerinde tiyatro, sinema ve televizyon alanlarında önemli işler gerçekleştirmiştir. Sahne ve ekran deneyimi yaklaşık 50 yılı aşkındır.

KORHAN ABAY NERELİ?

Korhan Abay, Türkiye'nin kültür ve sanat başkenti olan İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Hayatının büyük bölümünü İstanbul'da geçirerek, burada sanat ve eğitim hayatını sürdürmüştür. Galatasaray Lisesi ve İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu olan Abay, İstanbul'un sanat ortamında yetişmiş ve kariyerini bu şehirde inşa etmiştir.

KORHAN ABAY'IN KARİYERİ

Korhan Abay'ın kariyeri oldukça zengin ve çok yönlüdür. 1974 yılında Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu'nda oyunculukla başladı. Kendi tiyatrosu Teatro Korhan Abay'ı kurdu ve tiyatro oyunculuğu, yazarlığı, yapımcılığı ve yönetmenliği yaptı.

1982'de yazıp oynadığı "Hayvanat Bahçesi" oyunu ile Avni Dilligil Özel Ödülüne layık görüldü. 1980'lerden itibaren televizyon programlarında sunucu, yapımcı ve genel yönetmen olarak görev aldı. 2004 Eurovision Şarkı Yarışması'nda sunuculuk yaptı.

Sinema kariyerinde ise 2007 yapımı İsveç filmi Kapılara Dikkatta başrol oynadı ve bu rol için İsveççe öğrendi. Çok sayıda tiyatro oyunu, dizi ve filmde yer alarak Türkiye'nin en üretken sanatçılarından biri oldu.