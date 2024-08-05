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Kör Nokta dizisi konusu ne? Atv Kör Nokta dizisi oyuncuları kim, ne zaman başlıyor?

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Rabia Soytürk ve İsmail Ege Şaşmaz'ın başrollerini paylaştığı yeni dizi Kör Nokta oyuncu kadrosunda kimler var? Kör Nokta dizisinin konusu ne? Kör Nokta dizisi ne zaman başlıyor? Atv ekranlarında yayına girecek olan Kör Nokta dizisi yayınlanan fragmanı ile gündemde merak edilen dizilerden biri oldu. Peki Kör Nokta dizisi oyuncuları kim? Kör Nokta dizisi ne zaman başlıyor?

Kör Nokta dizisi konusu ne, oyuncuları kim? Atv Kör Nokta dizisi başrol oyuncuları kim? Rabia Soytürk ve İsmail Ege Şaşmaz'ın yeni dizisi Kör Nokta ne zaman başlıyor? Atv ekranlarının yeni dizisi Kör Nokta yayınlanan tanıtımı ile gündeme bomba gibi düştü. İşte Rabia Soytürk ve İsmail Ege Şaşmaz'ın başrolünde yer aldığı Kör Nokta dizisi hakkında merak edilenler tüm detayları ile haberimizde…

KÖR NOKTA KONUSU NE?

ATV'nin yeni dizisi Kör Nokta'nın konusu, Gece ve Aslım isimli iki gencin hikayesini anlatıyor. Büyük bir trafik kazası ve ardından gelen aşk, ihanet ve entrikalarla dolu olayları konu alan Kör Nokta dizisinde Aslım karakterine Rabia Soytürk, Cihan karakterine İsmail Ege Şaşmaz ve Gece karakterine Çağla Boz hayat verecek.

KÖR NOKTA OYUNCULARI

Rabia Soytürk ve İsmail Ege Şaşmaz'ın başrolünde yer aldığı Kör Nokta dizisinin kadrosunda; Çağla Boz, Aras Aydın, Yalçın Hafızoğlu, İlayda Çevik, Ruhi Sarı,Kürşat Alnıaçık, Cansu Fırıncı, Mehtap Bayri, Aylin Kabasakal, Görkem Kasal, Öyküsu Özyürek, Hilmi Özçelik, İrem Kübra Bakırtaş yer alıyor.

BİR GECE MASALI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Dizinin yayın tarihi ile ilgili şuan net bir bilgi yer almıyor. Kör Nokta yakında Atv ekranlarında sizlerle…

Kör Nokta dizisi konusu ne? Atv Kör Nokta dizisi oyuncuları kim, ne zaman başlıyor?

Betül Cirit
Betül Cirit
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