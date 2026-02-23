Haberler

Konya'yı karıştıran görüntü: Yol kenarında fuhuş pazarlığı mı yapılıyor?

Konya'yı karıştıran görüntü: Yol kenarında fuhuş pazarlığı mı yapılıyor? Haber Videosunu İzle
Konya'yı karıştıran görüntü: Yol kenarında fuhuş pazarlığı mı yapılıyor?
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Konya Tatlıcak yolu üzerinde bazı kadınların el kaldırarak durdurdukları araçlardaki şahıslarla pazarlık sonrası fuhuş yaptıkları öne sürüldü. Bir vatandaş tarafından alınan görüntü sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı.

  • Konya Tatlıcak yolu üzerinde bazı kadınların yoldan geçen araçları durdurarak fuhuş yaptığı iddia edildi.
  • Bir vatandaş tarafından kayda alınan görüntüde bir kadının araçları durdurmaya çalıştığı görülüyor.
  • Konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Konya Tatlıcak yolu üzerinde bazı kadınların yoldan geçen araçları durdurarak içindeki kişilerle pazarlık sonrası fuhuş yaptığı iddia edildi. Bir vatandaş tarafından kayda alınan görüntüde bir kadının, yanından geçen araçlara el kaldırarak durdurmaya çalıştığı görülüyor.

"BU MÜBAREK GÜNDE..."

Kısa sürede gündem olan görüntü tartışma yaratırken konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konya'ya ait sosyal medya hesaplarında da paylaşılan videonun altına "Allah ıslah etsin", "Allah doğru yolu göstersin", "Bu mübarek günde yaptıkları şeye bankın" şeklinde yorumlar yapıldı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com
Çok sayıda polis tutuklandı! Alman savcıya suikast iddiası

Çok sayıda polis tutuklandı! Alman savcıya suikast iddiası
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Depoları doldurun! Gece yarısı akaryakıta okkalı zam geliyor

Depoları doldurun! Gece yarısı okkalı zam geliyor
Barcelona Başkanı, eline paspas alıp stadyumda temizlik yaptı

Bu adamın kim olduğunu öğrenince hayret edeceksiniz
Diva Bülent Ersoy, iftar davetine katıldığı elbiseyle dikkat çekti

İftardaki tercihi yine olay oldu
Nilperi Şahinkaya'nın 37. yaş günü pastasını görenler şoke oldu

Böylesi görülmedi! Pastadaki iç çamaşırı detayı olay yarattı
Depoları doldurun! Gece yarısı akaryakıta okkalı zam geliyor

Depoları doldurun! Gece yarısı okkalı zam geliyor
Öğretmenlere çifte müjde! Hem zam hem de atama var

Çifte müjde! Hem zam hem de atama var
Barış Murat Yağcı Survivor'a geri döndü; gözyaşlarına hakim olamadı

Kimse onu beklemiyordu, geri dönüşü bütün yarışmacıları şaşırttı