Konya Valisi kim oldu? Yeni Konya Valisi İbrahim Akın kimdir, nereli, kaç yaşında?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Valiler Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararnameye göre 16 ilin valisi değişti. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Konya iline yeni vali atandı. Yeni Konya Valisi İbrahim Akın ile ilgili merak edilenler. Peki, Yeni Konya Valisi İbrahim Akın nereli, kaç yaşında? Konya Valisi kim oldu?

VALİ ATAMALARI YAPILDI

Resmî Gazete'nin 19 Eylül 2024 Tarihli ve 32667 Sayılı kararıyla Valiler Kararnamesi yayımlandı. Cumhurbaşkanı? Recep Tayyip Erdoğan?'ın imzasıyla 16 ilin valisi değişti. 12 ilin valisi vali - mülkiye başmüfettişliğine atandı. Valilerin atanması veya görev yerlerinin değiştirilmesi için çıkarılan kararnameye göre 12 ilin valisi görevden alınmış oldu.

KONYA VALİSİ KİM OLDU?

İşte yeni valiler:



KONYA VALİSİ İBRAHİM AKIN KİMDİR?

1970 yılında Çorum ili, Osmancık ilçesi, İncesu köyünde doğdu. İlkokulu köyünde, ortaokul ve liseyi ise Çorum'da tamamladı. 1992 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu. 9 Mayıs 1994 tarihinde Kastamonu Kaymakam Adayı olarak göreve başladı. 1995 yılı Haziran ayından itibaren 8 ay süreyle dil eğitimi ve inceleme araştırma yapmak üzere İngiltere'de bulundu. Kaymakam adaylığı esnasında Beyağaç (Denizli) ilçesi Kaymakam Vekili olarak görev yaptı. 1997 yılında 83. Dönem Kaymakamlık kursunu bitirerek Kızılören (Afyonkarahisar) ilçesi Kaymakamlığına atandı. Daha sonra sırasıyla Kulp, (Diyarbakır) Akçakale (Şanlıurfa) ve İnönü (Eskişehir) ilçesi Kaymakamı olarak görev yaptı. 25 Ocak 2006 tarihinde Mülkiye Müfettişliği, 1 Temmuz 2008 tarihinde Mülkiye Başmüfettişliği görevine başladı. 2009 yılı Eylül ayından 2013 yılı Ocak ayına kadar geçici görevli olarak Başbakanlıkta görev yaptı. 2013 yılı Ağustos ayından itibaren 1 yıl süreyle yurt dışı inceleme ve araştırma görevi kapsamında ABD'de bulundu. 16.04.2015 tarihinde Mülkiye Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görevlendirildi. 14 Mayıs 2018 tarihli Bakanlar Kurulu Kararıyla Kırşehir Valiliği görevine atandı. Kırşehir Valisi olarak görev yapmakta iken 11 Mayıs 2022 tarihli Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığına atandı.