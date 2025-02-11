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KONYA HAVA DURUMU | 12 Şubat Konya'da hava nasıl olacak? Konya günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

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Konya'nın 12 Şubat tarihli hava durumu raporu yayınlandı. Konya'da hava durumu nasıl olacak? Konya'nın günlük ve 5 günlük hava durumu tahminleri neler? "12 Şubat Konya'da hava nasıl olacak?" sorusunu merak edenler için parçalı bulutlu ve soğuk bir hava olacağı belirtildi. İşte detaylar!

Konya'da 12 Şubat 2025 Çarşamba günü bulutlu ve güneşli bir hava bekleniyor. Konya hava durumu tahminlerine göre, sıcaklık en yüksek 2°C, en düşük -4°C seviyelerinde olacak. Sabah ve akşam saatlerinde buzlanma riski bulunduğundan sürücüler ve yayaların dikkatli olması öneriliyor.va nasıl olacak? Konya günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

KONYA'DA HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, 12 Şubat Çarşamba günü Konya'da bulutlu ve güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıkların düşük seyretmesi ve buzlanma riski nedeniyle, özellikle sabah ve akşam saatlerinde sürücülerin ve yayaların dikkatli olması önemlidir.

KONYA HAVA DURUMU | 12 Şubat Konya'da hava nasıl olacak? Konya günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!Meteoroloji Genel Müdürlüğü

KONYA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Konya'da önümüzdeki 5 gün boyunca hava sıcaklıkları kademeli olarak yükselecek. İşte Konya 5 günlük hava durumu:

12 Şubat Çarşamba: Bulutlu ve güneşli, -4°C / 2°C

13 Şubat Perşembe: Parçalı bulutlu, -6°C / 3°C

14 Şubat Cuma: Güneşli, -5°C / 6°C

15 Şubat Cumartesi: Çok bulutlu, -2°C / 8°C

16 Şubat Pazar: Güneşli, -2°C / 11°C

Özellikle hafta sonuna doğru sıcaklıkların yükselmesiyle birlikte güneşli hava etkili olacak.

KONYA HAVA DURUMU | 12 Şubat Konya'da hava nasıl olacak? Konya günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

KONYA HAVA DURUMU | 12 Şubat Konya'da hava nasıl olacak? Konya günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!
Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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