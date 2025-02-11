KONYA HAVA DURUMU | 12 Şubat Konya'da hava nasıl olacak? Konya günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

Konya'da 12 Şubat 2025 Çarşamba günü bulutlu ve güneşli bir hava bekleniyor. Konya hava durumu tahminlerine göre, sıcaklık en yüksek 2°C, en düşük -4°C seviyelerinde olacak. Sabah ve akşam saatlerinde buzlanma riski bulunduğundan sürücüler ve yayaların dikkatli olması öneriliyor.va nasıl olacak? Konya günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

KONYA'DA HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, 12 Şubat Çarşamba günü Konya'da bulutlu ve güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıkların düşük seyretmesi ve buzlanma riski nedeniyle, özellikle sabah ve akşam saatlerinde sürücülerin ve yayaların dikkatli olması önemlidir.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü

KONYA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Konya'da önümüzdeki 5 gün boyunca hava sıcaklıkları kademeli olarak yükselecek. İşte Konya 5 günlük hava durumu:

12 Şubat Çarşamba: Bulutlu ve güneşli, -4°C / 2°C

13 Şubat Perşembe: Parçalı bulutlu, -6°C / 3°C

14 Şubat Cuma: Güneşli, -5°C / 6°C

15 Şubat Cumartesi: Çok bulutlu, -2°C / 8°C

16 Şubat Pazar: Güneşli, -2°C / 11°C

Özellikle hafta sonuna doğru sıcaklıkların yükselmesiyle birlikte güneşli hava etkili olacak.