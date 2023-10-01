Konya'da Üniversiteye Giden Ailenin Bulunduğu Otomobile Arkadan Çarpma

Konya'nın Kulu ilçesinde kızlarını üniversiteye götüren ailenin bulunduğu otomobile kırmızı ışıkta bekledikleri sırada arkadan gelen lüks bir araç çarptı. Kazada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 07.45'te Kulu'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara'dan Konya istikametine giden Orhan A. (19) idaresindeki 06 BFK 29 plakalı Opel marka otomobile kırmızı ışıkta beklediği sırada arkadan gelen O.N.G. (19) idaresindeki 42 VV 111 plakalı BMW marka otomobil çarpıştı. Kazada kırmızı ışıkta bekleyen otomobilde bulunan F.A. (55), B.A. (36) ve İ.N.A. (20) yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada yaralanan ailenin, kızları İ.N.A.'yı Konya'ya üniversiteye götürdükleri öğrenildi. Kaza sonrası her iki araçta da maddi hasar meydana geldi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA