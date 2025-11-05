Haberler

Konya'da patlama mı oldu, Konya patlama sesi nedir, onik patlama mı oldu?

Güncelleme:
Konya'da bugün saat 15.00 civarında şehir genelinde yankılanan yüksek şiddetli patlama sesleri, vatandaşlarda endişe oluşturdu. Kısa aralıklarla art arda duyulan sesler nedeniyle birçok kişi ne olduğunu anlamaya çalışarak dışarı çıktı.

Birbirini izleyen bu patlama sesleri kısa sürede sosyal medyada da gündem oldu. Kentin farklı noktalarından gelen benzer ihbarlar, bölge halkında tedirginliğe yol açarken, yetkililerin olayla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.

KONYA PATLAMA SESİ NEDİR?

Konya'da bugün saat 15.00 sıralarında şehir genelinde duyulan yüksek şiddetli patlama sesleri, vatandaşlarda kısa süreli paniğe neden oldu. Farklı bölgelerden peş peşe gelen sesleri duyan birçok kişi, olayın nedenini öğrenmek için sokağa çıktı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU, YETKİLİLER HAREKETE GEÇTİ

Art arda meydana gelen patlama sesleri kısa sürede sosyal medyada geniş yankı buldu. Kentin çeşitli noktalarından benzer ihbarlar gelmesi üzerine vatandaşlar tedirgin olurken, güvenlik ekiplerinin olayın kaynağını belirlemek üzere inceleme başlattığı öğrenildi.

Yetkililer, Konya'da duyulan patlama sesinin F-16 savaş uçaklarının eğitim uçuşu sırasında meydana gelen sonik patlama olduğunu açıkladı.

Osman DEMİR
