Konutta Vites Değişti: Küçük Metrekare, Büyük Getiri

Türkiye'de gayrimenkul piyasası güçlü bir yön değişimi yaşıyor. Yüksek faizler ve artan maliyetler, lüks segmentte talebi törpülerken daha küçük metrekareli, erişilebilir fiyatlı projeleri öne çıkarıyor. Yatırımcılar artık kısa vadeli değer artışından çok, sürdürülebilir kira geliri ve riskin dengelendiği uzun vadeli modelleri benimsiyor. Piyasanın seyrinde ise önümüzdeki dönemde ekonomideki toparlanma hızı ve faizlerin seyri belirleyici olacak.

Union İstanbul CEO'su İrfan Erkmen, "Gayrimenkulde yeni denge, ulaşılabilir fiyat güçlü kira potansiyeli doğru lokasyon üçlüsüyle kuruluyor" dedi. Özellikle toplu ulaşıma yakın, sosyal olanakları güçlü ve yönetimi profesyonel projelerin öne çıktığını vurgulayan Erkmen, "Yatırımcı, günü değil akışı finanse ediyor; düzenli nakit akışı artık ana beklenti" diye konuştu.

Erkmen, günümüzde konut alıcılarının artık sadece metrekare büyüklüğüne bakmadığını, evin kullanım kolaylığına ve sunduğu imkânlara daha çok önem verdiğini söyledi. Ona göre doğru planlanmış bir daire, küçük olsa bile ferah ve işlevsel bir yaşam alanı sunabiliyor. Bu nedenle yatırımcılar için esas mesele, evin metrekaresi değil, kullanım verimliliği. Enerji tasarrufu sağlayan teknolojiler ve kiraya verme sürecinde güven veren çözümler sunan projeler de talep görüyor.

Erkmen, yatırımcılara "Ev alırken önce ulaşım imkânlarını göz önünde bulundurun, özellikle metro ve ana arterlere yakın projeleri tercih edin. Dairenin metrekaresine değil, odaların yerleşimine ve yaşamı kolaylaştıran tasarımına bakın. Ayrıca profesyonel kira yönetimi hizmeti olan, doluluk oranı yüksek ve güvenilir projeler uzun vadede sizi hem yaşam kalitesi hem de gelir açısından avantajlı konuma getirir" dedi.