Kolonya Cumhuriyeti filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Kolonya Cumhuriyeti filmi ne zaman, nerede çekildi?
Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Kolonya Cumhuriyeti filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Kolonya Cumhuriyeti konusu, özeti ve Kolonya Cumhuriyeti oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Kolonya Cumhuriyeti filminin detayları…
İzleyenleri ekrana bağlayan Kolonya Cumhuriyeti filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Kolonya Cumhuriyeti filmini izleyecek olanların merak ettiği Kolonya Cumhuriyeti konusu nedir, Kolonya Cumhuriyeti oyuncuları kimler ve Kolonya Cumhuriyeti özeti gibi konuları inceliyoruz.
KOLONYA CUMHURİYETİ FİLMİ KONUSU NEDİR?
Filmin konusu küçük bir kasabada geçer. Kasabanın belediye başkanlığını olmayacak vaatler sayesinde kazanan Peker Mengen için icraat zamanı gelmiştir. İlk iş, söz verdiği üzere başbakanı oraya getirmek üzere harekete geçer. Ancak başbakana yapılan tantanalı karşılama töreni sırasında beklenmedik olaylar yaşanır ve belde bağımsız bir ülke hâline gelir. Üstelik Amerika ile savaşa girmişlerdir. Amerika beş bin nüfuslu beldeye savaş açar. Peker, eşi Mualla ve danışmanlarıyla birlikte Amerika'yla baş etmeye çalışırken sıfırdan bir ülke kurmanın hiç de kolay olmadığını anlayacaktır.
KOLONYA CUMHURİYETİ FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU
Peker Mengen Çağlar Çorumlu
Mualla Ateş (Ajan Smith) Büşra Pekin
Hilmi Mahir İpek
Salih Ersin Korkut
Bahtiyar Uğur Bilgin
Uzaylı Yasin Hamza Yazıcı
Sunucu Macide Gülhan Tekin
Cemal Komutan Serkan Atar
Muzcu Faruk Hakan Ummak
Buse Padrycja Wildak