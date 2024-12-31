Çiçekçiler, dükkanlarını kokinalarla doldurarak satışa sunuyor. Çiçekçilerin vazgeçilmezi olan kokina çiçeği, görünümüyle dikkat çekerken kokinanın yenip yenmediği araştırıldı. Peki, kokina yenir mi?

KOKİNA YENİR Mİ?

Kokina, kırmızı meyvelerinin zehirli olması nedeniyle küçük çocuklar ve evcil hayvanlar için büyük bir risk oluşturuyor.

Yutulduğu takdirde mide bulantısı, kusma ve daha ciddi sağlık sorunlarına neden olabilen kokina, özellikle bebekli aileler için tehlikeli.

Uzmanlar, kokina çiçeğinin evde güvenli bir şekilde kullanılabilmesi için dikkatli olunması gerektiğini ve çocukların erişemeyeceği yerlerde bulundurulması gerektiğini vurguluyor.

YILBAŞI ÇİÇEĞİ KOKİNA NE KADAR DAYANIR?

Kokina çiçeği kış soğuğuna dayanıklı, -20 derece civarına kadar dayanabilmektedir. Fakat sıcak konusunda o kadar dayanıklı değildir. En uygun sıcaklık, oda sıcaklığıdır.