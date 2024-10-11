Köfteci Yusuf domuz eti olayı komplo mu? Köfteci Yusuf'a çökme olayı nedir?

Tarım Ve Orman Bakanlığı tarafından düzenli olarak yayımlanan Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar listesiyle vatandaşa domuz eti yedirdiği ortaya çıkan Köfteci Yusuf ile ilgili iddialar devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayınlanan raporda ürünlerinde domuz eti tespit edilen Köfteci Yusuf'tan yalanlama gelmişti. Bunun ardından, Köfteci Yusuf'a komplo mu kuruldu? Sorusu da gündeme geldi.

KÖFTECİ YUSUF DOMUZ ETİ OLAYI KOMPLU MU?

Vatandaşlara domuz eti yedirdiği bakanlık raporlarıyla ortaya çıkan Köfteci Yusuf'u ele geçirmek istediği gerekçesiyle davalık olan ve 19 sanık ile birlikte tutuksuz yargılanan firari suç örgütü lideri Sedat Peker ünlü köfteciye kumpas kurduğu iddiaları gündeme geldi. Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda acaba 'Köfteci Yusuf'a komplo mu kuruldu? Sorusu sorulmaya başlandı.

KÖFTECİ YUSUF'A ÇÖKME OLAYI NEDİR?

Ünlü köfteciye çökmek istediği gerekçesiyle davalık olan ve 19 tutuksuz sanık ile birlikte yargılanan firari suç örgütü lideri Sedat Peker ve adamlarının Köfteci Yusuf hakkında "domuz eti" iddialarını ortaya attıkları öne sürülmüştü.

KÖFTECİ YUSUF SAHİBİ KİM?

Köfteci Yusuf'un sahibi Yusuf Akkaş, 1978 yılında dünyaya gelmiştir. Bursa'nın Kızılhisar köyünde doğmuştur. Köfteci Yusuf'un sahibi olan Yusuf Akkaş %100 pay oranıyla Köfteci Yusuf'un sahibi konumundadır.