Köfte nasıl yapılır? EVDE KÖFTE TARİFİ!

Köfte severlerin en çok merak ettiği konuların başında, evde lezzetli ve tam kıvamında köfte nasıl yapılır? sorusu geliyor. Özellikle dışarıda yediği köftenin aynısını evde denemek isteyenler, tarif arayışına giriyor. Hem pratik hem de damaklara hitap eden köfte tarifleri, mutfakta vakit geçirmeyi sevenlerin gözdesi. Baharat dengesi, yoğurma süresi ve pişirme tekniği gibi detaylar, enfes bir köftenin sırrını oluşturuyor. Köfte tarifi ile ilgili bütün püf noktalar haberin devamında yer alıyor.

MALZEMELER(4-6 KİŞİLİK)

500 gram kıyma (orta yağlı dana kıyma)

1 adet kuru soğan (rendelenmiş)

2 diş sarımsak (ezilmiş)

1 çay bardağı galeta unu (veya bayat ekmek içi)

1 adet yumurta

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı kırmızı toz biber

Yarım çay kaşığı karbonat (isteğe bağlı, yumuşaklık verir)

2 yemek kaşığı su

1 tutam ince kıyılmış maydanoz (isteğe bağlı)

HAZIRLANIŞI

Kıymayı seçin:

Orta yağlı (yaklaşık %15-20 yağ oranında) dana kıyma kullanmanız köftenin hem lezzetli hem de yumuşak olmasını sağlar. Kıymayı derin ve geniş bir yoğurma kabına alın.

Soğan ve sarımsağı hazırlayın:

1 adet orta boy kuru soğanı rendeleyin. Soğanın suyunu elinizle hafifçe sıkarak fazla suyunu alın (çok sulu olursa köfte dağılabilir).

2 diş sarımsağı ezerek veya rendeleyerek ekleyin.

Diğer malzemeleri ekleyin:

1 çay bardağı galeta unu (yoksa bayat ekmek içi de olur)

1 adet yumurta (harcı bağlayıcı görevi görür)

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı kırmızı toz biber

Yarım çay kaşığı karbonat (köfteyi daha yumuşak yapar, isteğe bağlıdır)

2 yemek kaşığı su (kıvamı dengeler)

İsteğe bağlı olarak 1 tutam ince kıyılmış maydanoz

Yoğurma aşaması:

Tüm malzemeleri bir araya getirdikten sonra en az 7-8 dakika yoğurun. Bu aşama çok önemli çünkü harç iyice özleşmeli. Elinizle bastırarak, çevire çevire yoğurun. Karışım elinize hafif yapışmalı ama dağılmamalı.

Dinlendirme:

Köfte harcını streç filmle kapatın ve buzdolabında en az 30 dakika, ideal olarak 1-2 saat kadar dinlendirin. Bu adım, baharatların kıymaya işlemesi ve harcın daha kolay şekil alması için gereklidir.

Şekil verme:

Dinlenmiş harçtan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın. Avuç içinizde yuvarlayıp bastırarak klasik yassı köfte şeklini verin. İsterseniz uzun ince "ızgara köfte" şekli de yapabilirsiniz.

Pişirme:

Tava: Yapışmaz ya da döküm bir tavayı orta ateşte ısıtın. Çok az sıvı yağ ekleyin. Köfteleri önlü arkalı, her yüzü 3-4 dakika kızarana kadar pişirin.

Fırın: 200°C'de önceden ısıtılmış fırında, yağlı kağıt serili tepside 20-25 dakika pişirin. İsterseniz üzerine birkaç dilim domates ve biber ekleyerek fırın köfte haline getirebilirsiniz.

Izgara: Mangalda ya da elektrikli ızgarada pişirmek isterseniz köfteleri biraz daha kalın yapabilir, aralarına şiş takabilirsiniz.

Ek İpucu:

Köfteleri pişirmeden önce buzdolabında 10 dakika daha bekletmek, pişirme sırasında dağılmalarını önler.

Yanına közlenmiş biber, domates, ayran veya turşu harika gider.

SERVİS ÖNERİSİ