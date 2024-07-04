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KÖFN grubu dağılıyor mu? Grup üyelerini birbirlerini neden sildi, ne oldu?

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Son zamanlarda popüler müzik grubu KÖFN'ün dağılma ihtimali gündeme geliyor. Grup üyelerinin birbirlerini sosyal medya hesaplarından silmeleri, bu iddiaları güçlendirdi. Grubun dağılma sebepleri ve üyeler arasındaki gerginliğin nedeni merak ediliyor.

Bir Tek Ben Anlarım şarkısıyla müzik listelerinden uzun bir süre inmeyen KÖFN grubundan hayranlarını üzecek olan haber geldi. Peki, KÖFN grubu dağılıyor mu? Grup üyelerini birbirlerini neden sildi, ne oldu?

KÖFN GRUBU DAĞILIYOR MU?

Yakın dostluklarıyla bilinen grup hakkında beklenmedik bir iddia ortaya atıldı. KÖFN grubunun üyeleri Salman Tin ile Bile Kağan Etil Instagram hesabında birbirlerini takip etmeyi bıraktı. İkilinin bu hamlesinden dolayı grubun dağıldığına dair iddialar konuşulmaya başlandı.

Bu iddiaların ardından Salman Tin X hesabında yaptığı "Hayat işte" paylaşımıyla kafalarda soru işareti bıraktı. Kariyerinde hızla zirveye çıkan ikili, 2022 yılında düzenlenen Altın Kelebek Ödülleri'nde En İyi Çıkış Yapan Şarkıcı ve En İyi Şarkı ödüllerinin de sahibi oldu.

KÖFN Grubu Dağılıyor mu? Üyeler Arasındaki Gerginlik Nedeni Ne?

KÖFN Grubu Dağılıyor mu? Üyeler Arasındaki Gerginlik Nedeni Ne?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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