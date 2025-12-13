Aracın arkasına astığı yazı şaşkına çevirdi! Gören telefonuna sarıldı
Bursa'da bir kadın sürücü, düğün arabası gibi süslediği otomobilinin arkasına, "6 yılın sonunda para verip boşandım" yazısını asarak esprili bir dille kutlama yaptı. Renkli görüntülere sahne olan olay, trafikteki vatandaşlara tebessüm ettirdi.
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde Ankara Yolu istikametinde seyir eden bir kadın sürücünün otomobili, ilginç süslemesiyle dikkat çekti.
SÜRÜCÜLERİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ
Düğün arabasını andıracak şekilde süslenen otomobilin arka camında yer alan "6 yılın sonunda para verip boşandım" yazısının yer adlığı görüldü. Renkli görüntülere sahne olan olayda, sürücünün boşanmasını esprili bir dille kutlaması, trafikteki vatandaşlara tebessüm ettirdi.
ÇOK SAYIDA BEĞENİ VE YORUM ALDI
Seyir halindeki aracı fark eden diğer sürücüler, o anları cep telefonlarıyla kayda aldı. Kısa sürede sosyal medyada da paylaşılan görüntüler, çok sayıda kullanıcı tarafından beğeni ve yorum aldı.