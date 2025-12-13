Haberler

Aracın arkasına astığı yazı şaşkına çevirdi! Gören telefonuna sarıldı

Aracın arkasına astığı yazı şaşkına çevirdi! Gören telefonuna sarıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'da bir kadın sürücü, düğün arabası gibi süslediği otomobilinin arkasına, "6 yılın sonunda para verip boşandım" yazısını asarak esprili bir dille kutlama yaptı. Renkli görüntülere sahne olan olay, trafikteki vatandaşlara tebessüm ettirdi.

  • Bursa'nın Osmangazi ilçesinde Ankara Yolu istikametinde seyir eden bir kadın sürücünün otomobilinin arka camında '6 yılın sonunda para verip boşandım' yazısı yer aldı.
  • Seyir halindeki aracı fark eden diğer sürücüler, o anları cep telefonlarıyla kayda aldı.
  • Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, çok sayıda kullanıcı tarafından beğeni ve yorum aldı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde Ankara Yolu istikametinde seyir eden bir kadın sürücünün otomobili, ilginç süslemesiyle dikkat çekti.

SÜRÜCÜLERİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ

Düğün arabasını andıracak şekilde süslenen otomobilin arka camında yer alan "6 yılın sonunda para verip boşandım" yazısının yer adlığı görüldü. Renkli görüntülere sahne olan olayda, sürücünün boşanmasını esprili bir dille kutlaması, trafikteki vatandaşlara tebessüm ettirdi.

Kocasından boşanan kadının aracını gören şaşkına döndü

ÇOK SAYIDA BEĞENİ VE YORUM ALDI

Seyir halindeki aracı fark eden diğer sürücüler, o anları cep telefonlarıyla kayda aldı. Kısa sürede sosyal medyada da paylaşılan görüntüler, çok sayıda kullanıcı tarafından beğeni ve yorum aldı.

Kocasından boşanan kadının aracını gören şaşkına döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umut Halavart - Yaşam
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıFerdi Kerim:

Eski kocasının da vardır bir söz hakkı, hangisi daha çok mutlu. Tatlı bayanın kıymetini , beyefendi adamın kıymetini iyi bilin. Sonra mumla aranır

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hastaneden kanser tedavisi gören belediye başkanına ilişkin açıklama: 'Hayati tehlikesi sürüyor'

Kanser tedavisi gören belediye başkanından haber var
Karadenizli biriyle evlendiği için yapılan yorumlara isyan etti

Evlendiği kişinin etnik kökeniyle ilgili yorumlara isyan etti
Hull City üst üste ikinci kez kazandı

Acun'u sevinçten havalara uçuran olay
Galatasaray, Antalyaspor'u rahat geçti

Durdurulamıyorlar! Galatasaray şov yaptı
Hastaneden kanser tedavisi gören belediye başkanına ilişkin açıklama: 'Hayati tehlikesi sürüyor'

Kanser tedavisi gören belediye başkanından haber var
Yaşlı adama sokak ortasında meydan dayağı! Kanlar içinde yere yığıldı

Yaşlı adama sokak ortasında meydan dayağı! Kanlar içinde yere yığıldı
Kapalı kapılar arkasında gizli toplantı: Netanyahu, Türkiye'ye karşı son kozunu oynuyor

Türkiye'ye karşı son kozunu oynuyor
Üst üste 3 maçta sahaya çıkmadılar! Yeni Malatyaspor'un küme düşmesi kesinleşti

Üst üste 3 maçta sahaya çıkmadılar! Efsane kulüp küme düştü
Annesi Güllü'yü öldürmekten tutuklanan Tuğyan'ın ifadesi ortaya çıktı

İşte Tuğyan'ın ifadesi! İtirafı ve ölüm mesajlarını böyle savundu
Uyku kaçırtan indirim! Sandalye ve battaniyesini kapan kuyruğa girdi

Uyku kaçırtan indirim! Sandalye ve battaniyesini kapan kuyruğa girdi
Fenerbahçe'de deprem! İki isim 'Biz gidiyoruz' dedi

Fenerbahçe'de deprem! İki isim "Biz gidiyoruz" dedi
İşverenler şoke olacak! Özel'in AK Parti'nin kalesinde asgari ücret için önerdiği rakama bakın

AK Parti'nin kalesinde asgari ücret için önerdiği rakama bakın
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, annesini öldürmekten tutuklandı

İtiraf gelmişti! Güllü'nün ölümünde kızıyla ilgili karar verildi
title