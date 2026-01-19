Haberler

Kocasına ihanet eden kadın, sosyal medya kullanıcılarından yardım istedi

Kocasına ihanet eden kadın, sosyal medya kullanıcılarından yardım istedi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Düğünde takılan altınları gizlice bozdurup eski sevgilisinin kumar borcunu ödediğini itiraf eden bir kadın, sahte altınlar nedeniyle yakalanma korkusu yaşadığını söyleyerek sosyal medyadan yardım istedi.

  • Bir kadın, kocasına ihanet ettiğini ve düğününde takılan 20 tam altını gizlice bozdurarak eski sevgilisinin kumar borcunu ödediğini açıkladı.
  • Kadın, bozdurduğu altınların yerine birebir görünümlü sahte imitasyon altınlar koyduğunu ve eşinin araba almak için altınları bozdurmak istediğini belirtti.
  • Kadın, sosyal medyada paylaştığı itiraf metniyle yaşadığı çıkmaz için kullanıcılardan yardım istedi.

Sosyal medyada paylaşılan bir itiraf metni kısa sürede gündem oldu. Kocasına ihanet ettiğini söyleyen bir kadın, düğününde takılan 20 tam altını gizlice bozdurarak eski sevgilisinin kumar borcunu ödediğini belirtti ve yaşadığı çıkmaz için sosyal medya kullanıcılarından yardım istedi.

SAHTE ALTIN DETAYI GÜNDEM OLDU

Paylaşımda kadın, bozdurduğu altınların yerine birebir görünümlü sahte imitasyon altınlar koyduğunu, eşinin şimdi araba almak için altınları bozdurmak istediğini anlattı. Kasayı açmaları ya da kuyumcuya gitmeleri halinde gerçeğin ortaya çıkacağından endişe eden kadın, evde hırsızlık süsü vermesi durumunda polisin devreye girip girmeyeceğini sordu.

PİŞMANLIK VE YARDIM ÇAĞRISI

"Hata yaptığımın farkındayım, pişmanım" diyen kadın, "Çok sıkıştım, bir akıl verin" sözleriyle paylaşımını tamamladı. İtiraf, sosyal medyada yoğun tartışmaya neden oldu.

İşte gündem olan o paylaşım;

Kocasına ihanet eden kadın, sosyal medya kullanıcılarından yardım istedi

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dananın kuyruğu kopuyor! N'Golo Kante krizinde düğüm bugün çözülecek

Kante transferinden neden kriz çıktığı belli oldu
Süper Lig devinin kalecisiyle aşk yaşayan Türkü Su Demirel'den sürpriz hamle

Süper Lig devinin kalecisiyle yaşadığı aşk kısa sürdü
Trump, Somali asıllı Ilhan Omar'ı hedef aldı: Her şeyi biliyor, ülkeden atılmalı

Trump o ismi hedef aldı: Her şeyi biliyor, ülkeden derhal atılmalı
Suriye'deki tarihi gelişme sonrası herkes Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 11 yıl önceki mesajını paylaşıyor

Tarihi gelişme sonrası herkes 2015'teki mesajını paylaşıyor
Dananın kuyruğu kopuyor! N'Golo Kante krizinde düğüm bugün çözülecek

Kante transferinden neden kriz çıktığı belli oldu
Tuzla'da çakmak fabrikasında yangın! Tesis kullanılmaz hale geldi

Çakmak fabrikasında yangın! Tesis kullanılmaz hale geldi
Nereden nereye! Bir zamanlar modeldi, şimdi tüm dünya tanıyor

Bir zamanlar modeldi, şimdi tüm dünya tanıyor