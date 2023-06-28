Star Tv ekranlarında yayınlanan Kocan Kadar Konuş filminin konusu merak konusu oldu. Filmseverler, Kocan Kadar Konuş filminin oyuncu kadrosunu araştırmaya başladı. Peki, Kocan Kadar Konuş oyuncuları kimler? Kocan Kadar Konuş ne anlatıyor, konusu ne? Kocan Kadar Konuş oyuncu kadrosu! İşte detaylar...

Güçlü oyuncu kadrosu ve konusuyla dikkat çeken Kocan Kadar Konuş filminin oyuncu kadrosu araştırılan konular arasında yer alıyor. İzleyiciler, filmin kaç yılında çekildiğini ve konusunu araştırmaya başladı. Peki, Kocan Kadar Konuş oyuncuları kimler? Kocan Kadar Konuş ne anlatıyor, konusu ne? Kocan Kadar Konuş oyuncu kadrosu! Detaylar haberimizde..

KOCAN KADAR KONUŞ OYUNCU KADROSU!

Ezgi Mola - Efsun

Murat Yıldırım - Sinan

Nevra Serezli - Peyker

Gülenay Kalkan - Gönül

Ebru Cündübeyoğlu - Nur

Eda Ece - Ceren

Begüm Öner - Merve

Gül Arıcı - Tuğçe

Muhammet Uzuner - Yazar

Romina Özipekçi - Ferda

Sinem Öztufan - Aslı

İsmail İncekara - Oktay

Emine Gülsüm Göznümer - Üresin

Ayten Mısırlıoğlu - Türesin

Şebnem Sönmez - Aysel

Bora Akkaş - Mehmet Lütfi

Cem Kılıç - Timur

Enis Arıkan - Mehmet

Burak Topaloğlu - Alpdirek

Efecan Şenolsun - Murat

Leyla Erdoğan - Burcu

KOCAN KADAR KONUŞ KONUSU NE?

Efsun (Ezgi Mola), 30 yaşına kadar hikayesi gelmesine rağmen bugüne dek karşı cins ile iyi bir ilişki kuramamıştır. Seneler sonra lise aşkıyla (Murat Yıldırım) karşılaşır. Aile bireylerinin talimatları ile onu evlenmeye ikna etmeye çalışır. En sonunda ise evlenmeye karar verirler.