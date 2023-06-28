Kocan Kadar Konuş oyuncuları kimler? Kocan Kadar Konuş ne anlatıyor, konusu ne? Kocan Kadar Konuş oyuncu kadrosu!
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Star Tv ekranlarında yayınlanan Kocan Kadar Konuş filminin konusu merak konusu oldu. Filmseverler, Kocan Kadar Konuş filminin oyuncu kadrosunu araştırmaya başladı. Peki, Kocan Kadar Konuş oyuncuları kimler? Kocan Kadar Konuş ne anlatıyor, konusu ne? Kocan Kadar Konuş oyuncu kadrosu! İşte detaylar...
Güçlü oyuncu kadrosu ve konusuyla dikkat çeken Kocan Kadar Konuş filminin oyuncu kadrosu araştırılan konular arasında yer alıyor. İzleyiciler, filmin kaç yılında çekildiğini ve konusunu araştırmaya başladı. Peki, Kocan Kadar Konuş oyuncuları kimler? Kocan Kadar Konuş ne anlatıyor, konusu ne? Kocan Kadar Konuş oyuncu kadrosu! Detaylar haberimizde..
KOCAN KADAR KONUŞ OYUNCU KADROSU!
Ezgi Mola - Efsun
Murat Yıldırım - Sinan
Nevra Serezli - Peyker
Gülenay Kalkan - Gönül
Ebru Cündübeyoğlu - Nur
Eda Ece - Ceren
Begüm Öner - Merve
Gül Arıcı - Tuğçe
Muhammet Uzuner - Yazar
Romina Özipekçi - Ferda
Sinem Öztufan - Aslı
İsmail İncekara - Oktay
Emine Gülsüm Göznümer - Üresin
Ayten Mısırlıoğlu - Türesin
Şebnem Sönmez - Aysel
Bora Akkaş - Mehmet Lütfi
Cem Kılıç - Timur
Enis Arıkan - Mehmet
Burak Topaloğlu - Alpdirek
Efecan Şenolsun - Murat
Leyla Erdoğan - Burcu
KOCAN KADAR KONUŞ KONUSU NE?
Efsun (Ezgi Mola), 30 yaşına kadar hikayesi gelmesine rağmen bugüne dek karşı cins ile iyi bir ilişki kuramamıştır. Seneler sonra lise aşkıyla (Murat Yıldırım) karşılaşır. Aile bireylerinin talimatları ile onu evlenmeye ikna etmeye çalışır. En sonunda ise evlenmeye karar verirler.