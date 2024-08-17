Kocan Kadar Konuş: Diriliş filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Kocan Kadar Konuş: Diriliş filmi ne zaman, nerede çekildi?

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KOCAN KADAR KONUŞ: DİRİLİŞ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Başrollerinde Ezgi Mola ve Murat Yıldırım'ın yer aldığı 'Kocan Kadar Konuş: Diriliş' filminin yönetmen koltuğunda Kıvanç Baruönü oturuyor. Filmin oyuncu kadrosunda ise; Ebru Cündübeyoğlu, Enis Arıkan, Eda Ece, Hümeyra ve Nevra Serezli yer alıyor.

Yönetmen : Kıvanç Baruönü

Oyuncular : Ezgi Mola, Murat Yıldırım, Ebru Cündübeyoğlu, Enis Arıkan, Eda Ece, Hümeyra, Nevra Serezli

Tür : RomantikKomedi

Ülke : 2016 / Türkiye

Ailesi ve çevresinin evlilik baskılarıyla baş eden Efsun (Ezgi Mola), aşık olduğu Sinan'a (Murat Yıldırım) kavuşuyor ama aşk hayatının önündeki engeller azalmıyor. Efsun'un kendi kaotik ailesinden sonra bu defa Sinan'ın ailesi, özellikle de babaannesi Cavide Hanım'la uğraşması gerekiyor ve olaylar çığırından çıkıyor. Aşık olduğu adamla huzurlu bir beraberlik isterken türlü badireleri atlatıp bu hayaline kavuşabilecek midir? Herkesin onun yerine karar verdiği bir düğünü istiyor mudur sahiden?

KOCAN KADAR KONUŞ: DİRİLİŞ FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU