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Kocan Kadar Konuş: Diriliş filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Kocan Kadar Konuş: Diriliş filmi ne zaman, nerede çekildi?

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Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Kocan Kadar Konuş: Diriliş filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Kocan Kadar Konuş: Diriliş konusu, özeti ve Kocan Kadar Konuş: Diriliş oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Kocan Kadar Konuş: Diriliş filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Kocan Kadar Konuş: Diriliş filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Kocan Kadar Konuş: Diriliş filmini izleyecek olanların merak ettiği Kocan Kadar Konuş: Diriliş konusu nedir, Kocan Kadar Konuş: Diriliş oyuncuları kimler ve Kocan Kadar Konuş: Diriliş özeti gibi konuları inceliyoruz.

KOCAN KADAR KONUŞ: DİRİLİŞ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Başrollerinde Ezgi Mola ve Murat Yıldırım'ın yer aldığı 'Kocan Kadar Konuş: Diriliş' filminin yönetmen koltuğunda Kıvanç Baruönü oturuyor. Filmin oyuncu kadrosunda ise; Ebru Cündübeyoğlu, Enis Arıkan, Eda Ece, Hümeyra ve Nevra Serezli yer alıyor.

Yönetmen : Kıvanç Baruönü

Oyuncular : Ezgi Mola, Murat Yıldırım, Ebru Cündübeyoğlu, Enis Arıkan, Eda Ece, Hümeyra, Nevra Serezli

Tür : RomantikKomedi

Ülke : 2016 / Türkiye

Ailesi ve çevresinin evlilik baskılarıyla baş eden Efsun (Ezgi Mola), aşık olduğu Sinan'a (Murat Yıldırım) kavuşuyor ama aşk hayatının önündeki engeller azalmıyor. Efsun'un kendi kaotik ailesinden sonra bu defa Sinan'ın ailesi, özellikle de babaannesi Cavide Hanım'la uğraşması gerekiyor ve olaylar çığırından çıkıyor. Aşık olduğu adamla huzurlu bir beraberlik isterken türlü badireleri atlatıp bu hayaline kavuşabilecek midir? Herkesin onun yerine karar verdiği bir düğünü istiyor mudur sahiden?

KOCAN KADAR KONUŞ: DİRİLİŞ FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Osman Demir
Osman Demir
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