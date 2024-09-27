Kocaeli su kesintisi! 28-29 Eylül Gebze, İzmit, Darıca su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

Kocaeli su kesintisi olan yerler yayınlandı. Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSU) 29 Eylül günü Kocaeli'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSU 29 Eylül Kocaeli su kesintisi saatleri...

KOCAELİ SU KESİNTİSİ 29 EYLÜL

Güncel Kocaeli su kesintileri için KOCAELİ SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında İSU su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Topçular Mah. / GÖLCÜK SU KESİNTİSİ

27/09/2024 15:15:05 ile 27/09/2024 19:30:13 tarihleri arasında ŞEBEKE ARIZASI nedeniyle su kesintisi.

Değirmendere Merkez Mah. / GÖLCÜK SU KESİNTİSİ

27/09/2024 15:15:05 ile 27/09/2024 19:30:13 tarihleri arasında ŞEBEKE ARIZASI nedeniyle su kesintisi.

Derbent Mah. / KARTEPE SU KESİNTİSİ

27/09/2024 17:25:00 ile 27/09/2024 19:30:00 tarihleri arasında ŞEBEKE ARIZASI nedeniyle su kesintisi.

Sırrıpaşa Mah. / DERİNCE SU KESİNTİSİ

27/09/2024 17:19:39 ile 27/09/2024 19:30:00 tarihleri arasında SU ŞEBEKE ARIZASI nedeniyle su kesintisi.

Adem Yavuz Mah. / GEBZE SU KESİNTİSİ

27/09/2024 16:27:12 ile 27/09/2024 18:30:16 tarihleri arasında ADEM YAVUZ MAHALLESİ 2334/2 SOKAK'TA MEYDANA GELEN ŞEBEKE ARIZASINDAN DOLAYI 2.SAAT SU KESINTISI YAPILMIŞTIR. nedeniyle su kesintisi.

İnönü Mah. / GEBZE SU KESİNTİSİ

27/09/2024 16:27:12 ile 27/09/2024 18:30:16 tarihleri arasında ADEM YAVUZ MAHALLESİ 2334/2 SOKAK'TA MEYDANA GELEN ŞEBEKE ARIZASINDAN DOLAYI 2.SAAT SU KESINTISI YAPILMIŞTIR. nedeniyle su kesintisi.