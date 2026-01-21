Kocaeli'nde can pazarı! Belediye otobüsü şarampole yuvarlandı, çok sayıda yaralı var
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde henüz bilinmeyen bir nedenle belediye otobüsü şarampole yuvarlandı. İhbarla olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Yaralı sayısı ise henüz bilinmiyor.
Kocaeli'nde Kartepe'nin zirvesine çıkan yolcu otobüsü dönüş yolunda, sisli vadi mevkiinde şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada çok sayıda yolcu yaralandı. Yaralı sayısı henüz net bir şekilde bilinmezken yaralılara ilk müdahaleyi bölgedeki vatandaşlar yaptı.
Olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye, UMKE ve AFAD ekibi sevk edildi. Jandarma ekipleri ise olay yerini görüntüleyen gazetecileri bölgeden uzaklaştırdı.
Yaralılara olay yerindeki müdahale sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam