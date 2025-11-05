Haberler

Kocaeli Müftülüğü'nden dikkat çeken "10 Kasım" kararı

Kocaeli Müftülüğü'nden dikkat çeken '10 Kasım' kararı
Güncelleme:
Kocaeli Müftülüğü, 10 Kasım'da Cumhuriyet'in kurucusu Ulu Önder Atatürk'ün vefatının 87. yılı dolayısıyla şehir genelindeki tüm camilerde Mevlid-İ Şerif okutulacağını açıkladı.

  • Kocaeli'deki tüm camilerde 10 Kasım 2025 Pazartesi günü saat 12.30'da Mevlid-i Şerif okutulacak.
  • Mevlid programlarında Atatürk, şehitler ve ebediyete intikal etmiş gaziler için Kur'an-ı Kerim okunup dualar edilecek.

Cumhuriyet'in kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 87. yıl dönümü nedeniyle Kocaeli'de dikkat çeken bir karar alındı. 10 Kasım 2025 Pazartesi günü, Kocaeli'deki tüm camilerde Atatürk ve silah arkadaşları için Mevlid-i Şerif okutulacağı açıklandı.

10 KASIM'DA ATATÜRK İÇİN MEVLİD OKUTULACAK

Kocaeli İl Müftüsü Mehmet Sönmez oğlu imzasıyla ilçe müftülüklerine gönderilen resmi yazıda, "10.11.2025 Pazartesi günü saat 12.30'da tüm camilerimizde Mevlidi Şerif okutulması hususunda, bilgi ve gereğini rica ederim" denildi.

Mevlid programlarında, başta Atatürk olmak üzere şehitler ve ebediyete intikal etmiş gaziler için Kur'an-ı Kerim okunup dualar edilecek.

