KOCAELİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | Kocaeli Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi!
31 Mart Yerel Seçimlerine sayılı günler kala vatandaşlar yaşadıkları illerin belediye başkan adaylarını merak ediyor. Birçok kişi hangi partilerin aday çıkardığını araştırıyor. Peki, KOCAELİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | Kocaeli Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi!
KOCAELİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?
- ADALET VE KALKINMA PARTİSİ: TAHİR BÜYÜKAKIN
- İYİ PARTİ: GENÇAY YILDIZTEKİN
- SOL PARTİ: İLKAY DENİZ TORUN YÜCE
- MEMLEKET PARTİSİ: ÜNAL KARASAĞIZ
- ANAVATAN PARTİSİ: MURAT DURAN
- DEMOKRATİK SOL PARTİ: SERAP BİLMEZ
- YENİDEN REFAH PARTİSİ: DOĞAN AYDAL
- HALKLARIN EŞİTLİK VE DEMOKRASİ PARTİSİ: HASAN ÖZGÜNEŞ
- TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ: AYDANER AKTAŞ
- ZAFER PARTİSİ: NERMİN TOL
- HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ: TUNYA KIZILTAŞ
- TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ: TAMER ERİK
- BAĞIMSIZ TÜRKİYE PARTİSİ: MUHARREM CAN
- YENİ TÜRKİYE PARTİSİ: ORHAN KAÇDI
- CUMHURİYET HALK PARTİSİ: ATASOY BİLGİN
- EMEK PARTİSİ: ARZU ERKAN
- HÜR DAVA PARTİSİ: MEHMET EŞİN
- HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ: BEHÇET ÖGET
- DEMOKRAT PARTİ: MEHMET ŞAMİL DEVRİM
- MİLLET PARTİSİ: ATAKAN DAŞDAN
- MİLLİ YOL PARTİSİ: ASLAN ERARSLAN
- TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ: MAHMUT HAKAN KOÇAK
- DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ: İSMAİL ENSAR BATURMAN
- SAADET PARTİSİ: NURETTİN ÇELİK
- VATAN PARTİSİ: ORHAN KADIOĞLU
- BAĞIMSIZ: FEVZİ KEMAL TORUN
- BAĞIMSIZ: İSMAİL TUNAHAN
2024 SEÇİMLERİ NE ZAMAN?
2024 yılında gerçekleşecek olan Mahalli İdareler Seçimleri, yani belediye seçimleri, 31 Mart'ta yapılacak. Seçim süreci ise 1 Ocak 2024 tarihinde başlamış durumda.
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