31 Mart Yerel Seçimlerine sayılı günler kala vatandaşlar yaşadıkları illerin belediye başkan adaylarını merak ediyor. Birçok kişi hangi partilerin aday çıkardığını araştırıyor. Peki, KOCAELİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | Kocaeli Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi!

KOCAELİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ: TAHİR BÜYÜKAKIN

İYİ PARTİ: GENÇAY YILDIZTEKİN

SOL PARTİ: İLKAY DENİZ TORUN YÜCE

MEMLEKET PARTİSİ: ÜNAL KARASAĞIZ

ANAVATAN PARTİSİ: MURAT DURAN

DEMOKRATİK SOL PARTİ: SERAP BİLMEZ

YENİDEN REFAH PARTİSİ: DOĞAN AYDAL

HALKLARIN EŞİTLİK VE DEMOKRASİ PARTİSİ: HASAN ÖZGÜNEŞ

TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ: AYDANER AKTAŞ

ZAFER PARTİSİ: NERMİN TOL

HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ: TUNYA KIZILTAŞ

TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ: TAMER ERİK

BAĞIMSIZ TÜRKİYE PARTİSİ: MUHARREM CAN

YENİ TÜRKİYE PARTİSİ: ORHAN KAÇDI

CUMHURİYET HALK PARTİSİ: ATASOY BİLGİN

EMEK PARTİSİ: ARZU ERKAN

HÜR DAVA PARTİSİ: MEHMET EŞİN

HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ: BEHÇET ÖGET

DEMOKRAT PARTİ: MEHMET ŞAMİL DEVRİM

MİLLET PARTİSİ: ATAKAN DAŞDAN

MİLLİ YOL PARTİSİ: ASLAN ERARSLAN

TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ: MAHMUT HAKAN KOÇAK

DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ: İSMAİL ENSAR BATURMAN

SAADET PARTİSİ: NURETTİN ÇELİK

VATAN PARTİSİ: ORHAN KADIOĞLU

BAĞIMSIZ: FEVZİ KEMAL TORUN

BAĞIMSIZ: İSMAİL TUNAHAN

2024 SEÇİMLERİ NE ZAMAN?

2024 yılında gerçekleşecek olan Mahalli İdareler Seçimleri, yani belediye seçimleri, 31 Mart'ta yapılacak. Seçim süreci ise 1 Ocak 2024 tarihinde başlamış durumda.

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