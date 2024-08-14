Koç burcunun yönetici gezegeni ne? Koç burcunu hangi gezegen yönetiyor?

Koç burcu yönetici gezegeni ne? Koç burcunu hangi gezegen yönetiyor? Koç burcunun yönetici gezegeni nedir? 21 Mart - 20 Nisan arası olan Koç burçları hakkında merak edilenler arasında yer alan yönetici gezegeni ne olduğu sorusunu sizler için cevapladık. İşte Koç burcu yönetici gezegeni hakkında merak edilenler…

KOÇ BURCU YÖNETİCİ GEZEGENİ NE?

Koç burcunun yönetici gezegeni Mars'tır. Bu burç, hırslı, sabırlı ve fiziksel özellikleri belirgin olan bir burç olarak bilinir. Mars, Koç burcunu etkileyen en önemli gezegendir ve bu burçta cana yakınlık, dostane tutum, tutku ve hayvanlardaki içgüdülere benzer duyguların yönetimini sağlar. Mars'ın etkisiyle Koç burcu, özgüvenli, kararlı, bağımsız, kavgacı ve keskin zekalı özellikler gösterir.