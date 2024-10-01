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Kobra Murat kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Kobra Murat kaç yaşında, nereli? Kobra Murat biyografisi!

Kobra Murat kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Kobra Murat kaç yaşında, nereli? Kobra Murat biyografisi!
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Aramızda Kalmasın programının konuğu Kobra Murat oldu. Canlı yayına konuk olan şarkıcı Kobra Murat kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Peki, Aramızda Kalmasın konuğu Kobra Murat kimdir? Kobra Murat kaç yaşında, nereli?

Kobra Murat, Aramızda Kalmasın programına konuk oldu. Canlı yayına çıkan şarkıcı Kobra Murat kaç yaşında, kimdir ve nereli olduğu araştırılıyor. Aramızda Kalmasın konuğu Kobra Murat kimdir? Kobra Murat kaç yaşında, nereli? Kobra Murat biyografisi! Aramızda Kalmasın konuğu Kobra Murat kimdir? Kobra Murat kaç yaşında, nereli? Kobra Murat biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

KOBRA MURAT KİMDİR?

Kobra Murat adını kullanan Murat Divandiler, İstanbul Balat'ta yaşıyor ve asıl mesleği ise terziliktir. Romanların Prensi diye anılan Kobra Murat, 26 yıl önce konfeksiyonda tanıştığı Emine ile evlenmiştir ve evli ve 3 çocuk babasıdır. Oğulları Doğuş ve Yiğithan'dan sonra, mutlaka bir kız çocuk sahibi olmak istediler. Altı yıl sonra dilekleri yerine geldi, 30 Temmuz 2007'de Sergül dünyaya geldi. Gerek sosyal medyada gerek TV ekranlarında sergilediği şovlarla popüler bir hal alan Kobra Murat'ın Roman Show adlı bir albümü bulunuyor. Kobra Murat Kalite ve Antalya Gaydası parçaları oldukça ünlüdür.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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