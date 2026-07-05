Haberler

Klinik Psikolog Buğra Mısri: Kaygı bir hastalık değil, hayatın doğal bir parçasıdır

Klinik Psikolog Buğra Mısri: Kaygı bir hastalık değil, hayatın doğal bir parçasıdır
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Klinik Psikolog Buğra Mısri, "İyilik İyileştirir" programında kaygının biyolojik ve psikolojik etkenlerle ortaya çıktığını belirtti. Çocukluk deneyimlerinin yetişkinlik üzerindeki etkilerini anlatan Mısri, kaygıyla baş etmenin yolunun şimdiki ana dönebilmek olduğunu vurguladı.

Haberler.com yapımı “ İyilik İyileştirir” programında Klinik Psikolog Metin Aydın’ın konuğu olan Klinik Psikolog Buğra Mısri, kaygının oluşum nedenlerini, çocukluk deneyimlerinin yetişkinlik üzerindeki etkilerini ve kaygıyla baş etme yöntemlerini anlattı. Mısri, kaygının bir hastalık değil, yaşamın doğal bir parçası olduğunu vurguladı.

“KAYGI, BİYOLOJİK VE PSİKOLOJİK ETKENLERLE ORTAYA ÇIKIYOR”

Programda kaygının oluşum sürecini değerlendiren Buğra Mısri, kaygının biyolojik, psikolojik ve sosyal faktörlerin bir araya gelmesiyle ortaya çıktığını söyledi. Çocukluk döneminde yaşanan deneyimlerin bireyin duygu dünyasını şekillendirdiğini belirten Mısri, geçmişte maruz kalınan olayların ilerleyen yaşlarda davranışları etkilemeye devam ettiğini ifade etti.

“ÇOCUKLUKTA DUYDUĞUMUZ CÜMLELER İÇ SESİMİZE DÖNÜŞÜR”

Mısri, çocuklukta ebeveynlerden, öğretmenlerden veya çevreden duyulan sözlerin zamanla kişinin iç sesini oluşturduğunu belirtti. Tek bir düşüncenin bile vücudun alarm sistemini harekete geçirebildiğini söyleyen Mısri, bu nedenle düşünce kalıplarının fark edilmesinin ruh sağlığı açısından büyük önem taşıdığını dile getirdi.

“KAYGIYLA BAŞ ETMENİN YOLU ŞİMDİKİ ANA DÖNEBİLMEKTİR”

Kaygıyla mücadelede en etkili yöntemlerden birinin anda kalabilmek olduğunu vurgulayan Mısri, bireylerin kendilerini "hasta" olarak etiketlememesi gerektiğini söyledi. “Siz hasta değilsiniz; düzeltilmeyi gerektirecek bir durumunuz yok” diyen Mısri, kaygının doğru yöntemlerle yönetilebilen doğal bir yaşam deneyimi olduğunu ifade etti.

Berkan Tayfun
Berkan Tayfun
Haberler.com
NATO Zirvesi öncesi bomba iddia! Macron'dan Türkiye talimatı geldi

NATO Zirvesi öncesi Macron'dan gündem yaratacak Türkiye talimatı
Balıkesir'i dumanlar sardı: 3 ayrı noktadan alevler yükseldi

Tatil cennetimizi dumanlar sardı! 3 ayrı noktadan alevler yükseldi
Deniz Göktaş cezaevinden mesaj gönderdi: Tek sıkıntım Dünya Kupası'nın az gollü geçmesi

Deniz Göktaş cezaevinden mesaj gönderdi: Burada tek sıkıntım...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Verdiği sözü tuttu! Kırkpınar'da Ali Koç sürprizi

Güne damga vuran anlar! Ali Koç verdiği sözü tuttu
Hamaney'in cenazesinde dikkat çeken ayrıntı! Yeni lider yoktu

Milyonların katıldığı cenazede herkes aynı detaya odaklandı
Gaziantep'te 400 dönüm arazide çıkan yangın 3 saatte zor söndürüldü

56 futbol sahası büyüklüğündeki alan dakikalar içinde kül oldu

Rahmi Koç paha biçilemez mirasını bağışladı

Rahmi Koç paha biçilemez mirasını bağışladı
Cehenneme dönen Avrupa, Türkiye'nin kapısını çaldı: Elinizde ne varsa gönderin

Avrupa'dan Türkiye'ye acil çağrı: Elinizde ne varsa gönderin
Mbappe'nin Paraguay kalecisine yaptığı hareket ortalığı karıştırdı

İki ülkeyi karşı karşıya getiren hareket
NATO Zirvesi öncesi Putin'den üniformalı mesaj: Sonuna kadar gideceğiz

Ankara'daki NATO Zirvesi öncesi üniformalı meydan okuma! Resti çekti