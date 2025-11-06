Haberler

Kızının yatağının altına baktı, bulduğu şeye bir anlam veremedi

Kızının yatağının altına baktı, bulduğu şeye bir anlam veremedi
Güncelleme:
Bir anne, kızının odasını temizlerken yatağının altında bir buket çiçek ve not buldu. Notta yazanları anlayamayan annenin tepkisini paylaştığı video kısa sürede sosyal medyada viral oldu. Görüntüye, "Kızının mahremiyetini paylaşmanın anlamı nedir?" ve "Nota koptum" gibi yorumlar yapıldı.

  • Bir anne, kızının yatağının altında bir buket çiçek ve içindeki notu buldu.
  • Annenin bu durumu kayda alıp paylaştığı video sosyal medyada viral oldu.
  • Sosyal medya kullanıcıları, annenin paylaşımını kızının mahremiyetini ihlal ettiği için eleştirdi veya komik buldu.

Bir anne, kızının odasını temizlerken yatağının altında bir buket çiçek buldu. Merak edip çiçeğin içindeki notu okuyan kadın, yazılan dizeleri anlamlandıramayınca şaşkına döndü. Annenin tepkisini kayda alıp paylaştığı video kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

"KIZININ MAHREMİYETİNİ..."

Görüntüyü izleyen sosyal medya kullanıcıları ikiye bölündü. Bir kısım kullanıcı annenin paylaşımını "Kızının mahremiyetini burada paylaşmanın anlamı nedir?" diyerek eleştirirken, bazıları da "Nota koptum", "Gerçekten çok komik" şeklinde yorumlar yaptı.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
