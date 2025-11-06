Kızının yatağının altına baktı, bulduğu şeye bir anlam veremedi

Bir anne, kızının odasını temizlerken yatağının altında bir buket çiçek buldu. Merak edip çiçeğin içindeki notu okuyan kadın, yazılan dizeleri anlamlandıramayınca şaşkına döndü. Annenin tepkisini kayda alıp paylaştığı video kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

"KIZININ MAHREMİYETİNİ..."

Görüntüyü izleyen sosyal medya kullanıcıları ikiye bölündü. Bir kısım kullanıcı annenin paylaşımını "Kızının mahremiyetini burada paylaşmanın anlamı nedir?" diyerek eleştirirken, bazıları da "Nota koptum", "Gerçekten çok komik" şeklinde yorumlar yaptı.