“KIZILCIK ŞERBETİ”NİN AYLİN’İ HAMİDE AKKUŞ NİŞANLANDI!

Çiftin nişan töreni, La Forêt İstanbul’da gerçekleşti. Aileleri ve yakın dostlarından oluşan 100 kişilik özel bir davetli grubunun katıldığı törende çift, sade ve şık bir organizasyonu tercih etti.

Hamide Akkuş’un nişan kıyafetinde ise ünlü stil ve imaj danışmanı Erdal Güvenç’in imzası vardı. Şıklığıyla dikkat çeken oyuncu, gecenin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.