Haberler

“KIZILCIK ŞERBETİ”NİN AYLİN’İ HAMİDE AKKUŞ NİŞANLANDI!

“KIZILCIK ŞERBETİ”NİN AYLİN’İ HAMİDE AKKUŞ NİŞANLANDI! Haber Videosunu İzle
“KIZILCIK ŞERBETİ”NİN AYLİN’İ HAMİDE AKKUŞ NİŞANLANDI!
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
+27 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenomen dizi “Kızılcık Şerbeti”nde canlandırdığı Aylin karakteriyle tanınan oyuncu Hamide Akkuş, Tugay Ercins ile evlilik yolunda ilk adımı attı.

Çiftin nişan töreni, La Forêt İstanbul’da gerçekleşti. Aileleri ve yakın dostlarından oluşan 100 kişilik özel bir davetli grubunun katıldığı törende çift, sade ve şık bir organizasyonu tercih etti.

Hamide Akkuş’un nişan kıyafetinde ise ünlü stil ve imaj danışmanı Erdal Güvenç’in imzası vardı. Şıklığıyla dikkat çeken oyuncu, gecenin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.

Sahra Arslan
Sahra Arslan
Haberler.com
Yunanistan'da İsrail krizi: ABD bile Aşil Kalkanı sistemini almadı

Komşuda İsrail krizi büyüyor: ABD bile bunu almadı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

AfD'li liderden olay sözler: Göçmenleri silah zoruyla sınır dışı edeceğiz

Seçimi kazanıp silaha sarıldı: Hepsini zorla ülkemizden atacağız
Gelin ve damat düğün salonu yerine Erdoğan'ı karşılamaya gitti! Cumhurbaşkanı çifti otobüsüne davet etti

Kuaförden çıkıp düğün salonuna gitmediler! Rotalarında Erdoğan vardı
THY uçağında korku dolu anlar! Yolcular öldü öldü dirildi, en sonunda pilotu alkışladı

Yolcular öldü öldü dirildi, en sonunda pilotu alkışladı
'Ailem Güvende' soruşturmasını tetikleyen şüpheli ifadesi ortaya çıktı! Jigolo ağı deşifre oldu

Bir ifade 12 ili ayağa kaldırdı! Şifresini verince her şey çıktı
Alman bakandan Türkiye itirafı: Güvenilir ticaret ortağı

Dev ülkenin bakanından Türkiye için kritik itiraf
15 ilde düğmeye basıldı! “Ailem Güvende” operasyonundan ilk görüntüler

Türkiye'yi sarsan operasyon! Ortaya çıkan görüntüler ses getirecek
Trafikte 'başkomiserim' deyip ehliyet istedi! Yakalanınca market çalışanı olduğu ortaya çıktı

'Başkomiserim' deyip ehliyet istedi! Gerçek mesleği herkesi şaşırttı