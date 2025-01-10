Üye Girişi
Haberler
Üç lider çatı parti için anlaştı: Süreç yarın başlıyor

Çatı parti resmen kuruluyor: İşte tüm detaylar
ABD'de yangınların bilançosu artıyor: Can kaybı sayısı tespit edilemedi

ABD alev alev! Yetkilinin ifadeleri kan dondurdu
Yerine kayyum atanan Ahmet Türk'ün görevine iade edilmesi gündemde

Ahmet Türk'le ilgili gündem yaratacak iddia!
Yangında evini kaybeden ünlüler Los Angeles yönetimine isyan etti: İklim krizi değil cahil aptal

Los Angeles yönetimine böyle isyan etti: Cahil aptal

Kızılcık Şerbeti Nilay diziden ayrılıyor mu?

Kızılcık Şerbeti Nilay diziden ayrılıyor mu?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Popüler dizi Kızılcık Şerbeti, izleyicilerini şaşırtan sürprizlerle dolu bir finale doğru ilerlerken, önemli bir ayrılık haberi gündeme oturdu. Peki, Kızılcık Şerbeti Nilay diziden ayrılıyor mu?

SHOW TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz gündem oldu. Dizinin fragmanında gözler Nilay'ı aradı. Peki, Kızılcık Şerbeti Nilay diziden ayrılıyor mu?

KIZILCIK ŞERBETİ NİLAY DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Nilay karakterini canlandıran ve dizininin senaristi Melis Civelek'in kızı olan Feyza Civelek, '2. Sayfa'ya yaptığı açıklamada, "Sürpriz bir son sizi bekliyor. Bütün izleyicileri şoke edecek. Bütün Türkiye'yi ayağa kaldıracak bir şey sizi bekliyor" dedi.

Dizinin 83. bölüm fragmanında Yangından ağır yaralı çıkan isimlerden biri de Nilay oldu. Hastaneden gelen bir telefonla aile yerle bir oldu.Neslihan Yeldan'ın canlandırdığı Nilay'ın annesi olan karakterin ''Doyamadım kızıma'' dediği anlar fragmanda dikkat çekti.

KIZILCIK ŞERBETİ NİLAY ÖLECEK Mİ?

Kızılcık Şerbeti 83. bölüm fragmanında, Nilay'ın eşi Mustafa'nın " Doktor aradı, durumu kötüye gidiyor, hemen görmeniz lazım dedi" sözleri Nilay'ın ağır yaralandığı ihtimallerini artırmıştı.

"ŞOK OLACAĞINIZ ŞEYLER OLACAK"

Kızılcık Şerbeti Nilay karakterine hayat veren oyuncu Feyza Civelek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Spoiler veremiyorum ama şok olacağınız şeyler olacak" cümleleriyle merak uyandırdı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
img

Hastaneye gidecekler dikkat! Artık 10 kat daha fazla ödeyeceksiniz
img

Kum saati doluyor! MSB tarihi operasyon için ilk sinyali verdi
img

Efsane program geri dönüyor!
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü iş insanının villasında milyon dolarlık soyguna imza atan hırsızlar tutuklandı

Ünlü iş insanının villasına girmişlerdi! Milyon dolarlık soygunda yeni gelişme
Mourinho'dan TFF'nin yabancı VAR hakemi kararı için bomba sözler: Daha kötü olması imkansız

Mourinho'dan TFF'nin yabancı VAR hakemi kararı için bomba sözler
Los Angeles'taki ateş hattının içinde çok sayıda Türk ünlünün mülkü de var

ABD'yi cehenneme çeviren yangın Türk ünlüleri de vurdu
Önce ısırdı sonra cebinden çıkardığı bıçağı kocasının boynuna sapladı

Önce ısırdı sonra cebinden çıkardığı bıçağı kocasının boynuna sapladı
Teröristbaşı Öcalan'ın evlenmek istediği iddiasına DEM Parti'den yanıt

Öcalan'ın evlilik iddiası sonrası art arda açıklamalar
Alev alev yanan ABD'de ölü sayısı 5'e yükseldi, ekonomik kayıp 2 trilyonu aştı

Evleri de kül oldu, ülkeyi düzlüğe çıkaracak paraları da

Son Dakika Haberleri

İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 10 Ocak Karşıyaka, Konak, Bayraklı elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Galatasaray'a neden tribün kapatma cezası verildi? Antalya elektrik kesintisi! 10 Ocak Manavgat, Konyaaltı, Serik elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Ezgi Mola Enis Arıkan küstü mü? Kızılcık Şerbeti Nilay diziden ayrılıyor mu? 10 Ocak Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Ereğli, Akşehir, Beyşehir elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Ankara elektrik kesintisi! 10 Ocak Mamak, Etimesgut, Sincan elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Gaziantep elektrik kesintisi! 10 Ocak İslahiye, Nurdağı, Oğuzeli elektrik kesintisi listesi Manisa elektrik kesintisi! 10 Ocak Şehzadeler, Salihli, Soma elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Bursa elektrik kesintisi! 10 Ocak İnegöl, Gemlik, Mudanya elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Adana elektrik kesintisi! 10 Ocak Sarıçam, Ceyhan, Kozan elektrik kesintisi ne zaman biter?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.