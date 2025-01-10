SHOW TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz gündem oldu. Dizinin fragmanında gözler Nilay'ı aradı. Peki, Kızılcık Şerbeti Nilay diziden ayrılıyor mu?

KIZILCIK ŞERBETİ NİLAY DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Nilay karakterini canlandıran ve dizininin senaristi Melis Civelek'in kızı olan Feyza Civelek, '2. Sayfa'ya yaptığı açıklamada, "Sürpriz bir son sizi bekliyor. Bütün izleyicileri şoke edecek. Bütün Türkiye'yi ayağa kaldıracak bir şey sizi bekliyor" dedi.

Dizinin 83. bölüm fragmanında Yangından ağır yaralı çıkan isimlerden biri de Nilay oldu. Hastaneden gelen bir telefonla aile yerle bir oldu.Neslihan Yeldan'ın canlandırdığı Nilay'ın annesi olan karakterin ''Doyamadım kızıma'' dediği anlar fragmanda dikkat çekti.

KIZILCIK ŞERBETİ NİLAY ÖLECEK Mİ?

Kızılcık Şerbeti 83. bölüm fragmanında, Nilay'ın eşi Mustafa'nın " Doktor aradı, durumu kötüye gidiyor, hemen görmeniz lazım dedi" sözleri Nilay'ın ağır yaralandığı ihtimallerini artırmıştı.

"ŞOK OLACAĞINIZ ŞEYLER OLACAK"

Kızılcık Şerbeti Nilay karakterine hayat veren oyuncu Feyza Civelek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Spoiler veremiyorum ama şok olacağınız şeyler olacak" cümleleriyle merak uyandırdı.