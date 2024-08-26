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Kızılcık Şerbeti ne zaman başlayacak? Kızılcık Şerbeti 3. Sezon ne zaman başlıyor?

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Popüler dizi Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezonu merakla bekleniyor. İzleyiciler, Kızılcık Şerbeti'nin 3. sezonunun ne zaman başlayacağını merak ediyor. Kızılcık Şerbeti 3. sezonu için tarih belirlendi mi? Ayrıca, yeni sezonun fragmanı ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar...

Show Tv'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin ne zaman başlayacağı araştırılıyor. Sezon finalinde büyük yüzleşmelerin ve itirafların yaşandığı dizide yeni sezonun nasıl başlayacağı merak ediliyor. Peki, Kızılcık Şerbeti ne zaman başlayacak? Kızılcık Şerbeti 3. Sezon ne zaman başlıyor? Detaylar haberimizde!

KIZILCIK ŞERBETİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kızılcık Şerbeti 3. yeni sezon tarihi henüz belli olmadı. Kızılcık Şerbeti'nin eylül ayının ikinci haftasında 67. bölümüyle ekranlara geri dönmesi bekleniyor.

Kızılcık Şerbeti ne zaman başlayacak? Kızılcık Şerbeti 3. Sezon ne zaman başlıyor?

KIZILCIK ŞERBETİ SEZON FİNALİNDE NE OLMUŞTU?

Kızılcık Şerbeti'nin 66. Bölümünde; Nilay'ın öğrendiği gerçeği Pembe ile paylaşması Pembe'nin dünyasını başına yıkar. Görkem'le konuşarak işi bir an önce kimse duymadan sonlandırmak istese de Görkem buna yanaşmaz ve karşı atağa geçer. Pembe çaresiz ve üzgündür. Hem Ömer'e hem Görkem'e bilenmiştir. Kıvılcım ve Ömer, dolandırıcılık olayından dolayı çok üzgün olan Sönmez'e moral vermek için ona bir gemi seyahati hediye ederler. Kıvılcım'ın parti sonrasında Rüzgar'ın yaptığı jeste karşılık vermek isteyen Nursema, onu bir tekne gezisine davet eder. İkili baş başa mutlu bir gün geçirirler. Rüzgar, Nursema'ya evlenme teklif etmeye karar verir. Doğa ve Giray'ın ilişkisi artık iyice ilerlemiş, Doğa da kendini akışa bırakmıştır. Ömer ve Kıvılcım'ın Abdullahlar'a yemeğe geldikleri akşam herkesin sinirleri gergindir ve ufak bir kıvılcım büyük bir yangına dönüşür.

Kızılcık Şerbeti ne zaman başlayacak? Kızılcık Şerbeti 3. Sezon ne zaman başlıyor?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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