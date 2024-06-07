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Kızılcık Şerbeti Mustafa öldü mü? Mustafa diziden ayrıldı mı?

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İki sezondur Show TV ekranlarında yayınlanan Gold Yapım imzalı Kızılcık Şerbeti, ikinci sezon finali gündem oldu. Peki, Kızılcık Şerbeti Mustafa öldü mü? Mustafa diziden ayrıldı mı?

Bu akşam yayınlananbölümde Görkem ile Ömer'in yaşadığı tek gecelik ilişkinin ortaya çıkması sonrası yaşananlarla Alev'in doğum sancıları ön planda görünüyor. Peki, Kızılcık Şerbeti Mustafa öldü mü?Mustafa diziden ayrıldı mı?

Kızılcık Şerbeti SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Orhan'ın ölümü Korhan ailesini derinden sarsarken, bu kayıpla büyük bir acı yaşayan Ferit, dedesinden beklediği tepkiyi göremediği için büyük bir hayal kırıklığı yaşar. Fuat ve Orhan'ın ölümünden kendini sorumlu tutan Seyran, Ferit'e ve ailesine zarar verdiğini düşündüğü için büyük bir suçluluk duyar. Halis Ağa'dan ummadığı bir teklif alan İfakat, yaşanan bu gelişmeye çok sevinir. Hastalığını Ferit'ten gizlemeye çalışan Seyran, bu sırrı hiç beklemediği birinin öğrenmesiyle şaşkınlığa uğrar. Babasının intikamını alabilmek ve sevdiklerini koruyabilmek için güçlü olmak zorunda hisseden Ferit, önemli bir karar vererek Kont Ziya'dan yardım ister. Fakat gireceği bu yeni yol, mecbur kaldığında tüm sevdiklerinden vazgeçmeyi göze almasını gerektirecektir.

KIZILCIK ŞERBETİ MUSTAFA ÖLDÜ MÜ?

Yaşanan tartışmalar sonrası Mustafa kafasına aldığı darbe ile yerde kaldı. Ölüp ölmediği henüz belli değil.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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