Kızılcık Şerbeti dizisinin hangi aileyi anlattığı merak konusu oldu. Show Tv ekranlarında yayınlanan dizinin izleyicilerinin gündeminde ise Kızılcık Şerbeti hangi ailenin hikayesini anlatıyor? Kızılcık Şerbeti hangi aileyi anlatıyor?

GERÇEK HAYAT HİKAYESİ Mİ?

Kızılcık Şerbeti dizisinin gerçek bir hikayeden esinlendiği iddiası, izleyici kitlesi arasında büyük bir merak konusu oldu. Melis Civelek'in yazdığı senaryonun, hangi kitaptan veya kimin gerçek hayat hikayesinden uyarlandığı konusunda net bir bilgi henüz paylaşılmadı.

KIZILCIK ŞERBETİ HANGİ AİLEYİ ANLATIYOR?

Show Tv'nin dizisi olan Kızılcık Şerbeti gerçek hayattan uyarlamadır. Dizinin senaryosunu yazan Melis Civelek, Gülseren Budayıcıoğlu'nun hastalarından ilham alınarak yazıldığını söylemişti. Dizide anlatılan hikayenin hangi aileye ait olduğu hakkında ise bilgi verilmemiştir.

OYUNCULAR

Kızılcık Şerbeti dizisinde Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör, Müjde Uzman, Yiğit Kirazcı, Aliye Uzunatağan, Feyza Civelek, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Emrah Altıntoprak, Feray Darıcı, Selin Türkmen, Özlem Çakar, Rahimcan Kapkap, Serkan Tınmaz gibi isimler oynamaktadır