Kızılcık Şerbeti'nin bu hafta yayınlanacak 82. bölümünde Görkem'in kendi ailesinin bile içerisinde olduğu mekanı yaktığı sahne gündem oldu. Ardından gelen diğer iki fragmanda da 4 kişinin öldüğü sahne şoke etti. Peki, Kızılcık Şerbeti Doğa öldü mü, Doğa diziden ayrılıyor mu?

KIZILCIK ŞERBETİ DOĞA ÖLDÜ MÜ?

Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbetinin 82. bölüm 2. fragmanı izleyicilerde büyük merak uyandırdı. Fragmanda sağlık ekipleri, yaşanan patlamada 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 4'ü ağır olmak üzere toplam 9 kişinin yaralandığını açıkladı. Sezon finali havasındaki fragman, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı ve izleyiciler kimlerin öldüğünü tartışmaya başladı.

Aileleri bir araya getiren yılbaşı yemeğinde yaşanan büyük yangından görüntülerin ekrana geldiği tanıtıma sağlık görevlisinin "4 ölü, 4 ağır, 9 yaralı" şeklindeki açıklaması damga vuruyor.

'Görkem'in çıkardığı yangında ölen 4 kişinin kim olacağı ise merak ediliyor.

KIZILCIK ŞERBETİ DOĞA KİMDİR?

Doğa, Kıvılcım'ın büyük kızıdır. Annesi gibi idealist ve çalışkandır. Annesinin müdür olduğu okuldan birincilikte mezun olmuş, dişçilik fakültesini tam burslu kazanmıştır. Annesinden herkes gibi o da çekinir. Annesi onun için çok kıymetlidir, onun üzülmesine asla razı olmadığından Fatih'le birlikteliğini önceleri gizler. Ama Fatih'e olan aşkı o kadar ağır basar ki, annesinin ne diyeceğini umursamadan onunla evlenir.

Sıla Türkoğlu, 18 Nisan 1999 yılında İzmir Bornova'da dünyaya gelmiştir. Oyunculuğa 2018 yılında rol aldığı Ağlama Anne dizisiyle başladı. 2019'da yoluna devam ederek, Yemin dizisinde Suna karakterini, 2020'de Emanet dizisinde Seher karakterini canlandırmaktadır.