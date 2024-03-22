Kızılcık Şerbeti CANLI İZLE! Show TV Kızılcık Şerbeti 56. bölüm canlı izle! Kızılcık Şerbeti son bölümde neler oldu? Show TV Canlı izle!

Kızılcık Şerbeti, Gold Film imzalı, ilk bölümü 13 Ekim 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Hakan Kırvavaç'ın üstlendiği, senaryosunu Melis Civelek'in kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Kızılcık Şerbeti canlı izle! 1 Mart Show TV Kızılcık Şerbeti 56. bölüm canlı izle! Kızılcık Şerbeti son bölümde neler oldu? Show TV canlı izle!

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Dizinin ekrana gelen ikinci tanıtımında, boşanmak istemeyen Pembe Abdullah'tan çözüm bulmasını istiyor. Umut'la şehir dışına yerleşmeye karar veren Nursema'nın istifasını, Rüzgar kabul etmezken diğer yandan Umut'un "Eski hayatıma geri dönüyorum" sözleri dikkat çekiyor. Fatih ve Görkem'in evliliği ailelerin bir araya gelmesiyle hız kazanırken Ömer'e gelen sürpriz paket merak uyandırıyor.Doğa ve Kıvılcım , Fatih'in söz haberini alırken, Alev ve Pembe arasındaki gerilim yükseliyor. Alev'in; Abdullah'tan, Pembe'den boşanmasını istediği sahnenin ardından Pembe'nin "Ben pes etmem, ettiririm" sözleri yeni bölüme dair heyecanı artırıyor.

KIZILCIK ŞERBETİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kızılcık Şerbeti'nin 53. Bölümünde; Gerçekten hamile olan kişinin Alev olduğunu öğrenmek herkesi şoke etmiştir.Ünal ailesi konuyu kendi aralarında tartışarak Abdullah iyileşene kadar konuyu ona aksettirmemeye karar verirler. Bu kötü sürprizin etkisinden kurtulamayan Pembe, Alev ile yüzleşmek için onun karşısına çıkmaktan kendini alı koyamaz.Alev'in hamilelik haberi Kıvılcım ve Sönmez tarafından da hoş karşılanmaz. Ancak Alev tüm olumsuzluklara karşın yine de bu bebeği doğurmaya kararlıdır. Nişan gecesi yaşananlardan çok etkilenen Görkem'in ailesi, Fatih ve Görkem birlikteliğini kesinlikle bitirme kararı alırlar.Umut'un depresyon durumu devam etmekte, Nursema'nın bu konudaki rahatsızlığı da iyiden iyiye artmaktadır.Kendinden yaşça çok büyük bir kadınla birlikte olduğundan babasıyla arası açılan Metehan'ın ise dünya umurunda değildir.Hastalığı atlatarak odasından çıkan Abdullah tüm hakimiyeti tekrar ele almaya kararlıdır.

KIZILCIK ŞERBETİ KONUSU NEDİR?

İyi eğitimli, realist ve modern bir kadın olan Kıvılcım (Evrim Alasya), eşinden boşandıktan sonra dimdik ayakta kalmış, iki kızını da inandığı değerler doğrultusunda yetiştirmiştir. Küçük kızı Çimen (Selin Türkmen) henüz liseye devam etmekte, büyük kızı Doğa (Sıla Türkoğlu) ise üniversitede diş hekimliği okumaktadır. Kıvılcım'ın tek isteği çocuklarının ileride başarılı ve mutlu olmalarını görmektir.

KIZILCIK ŞERBETİ OYUNCU KADROSU

Barış Kılıç

Evrim Alasya

Settar Tanrıöğen

Sıla Türkoğlu

Sibel Taşçıoğlu

Doğukan Güngör

Müjde Uzman

KIZILCIK ŞERBETİ CANLI YAYIN NEREDEN İZLENİR?

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