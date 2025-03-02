Kızılçık Şerbeti 91. bölüm fragmanı! Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

"Kızılcık Şerbeti" dizisinin heyecanla beklenen 91. bölüm fragmanı yayınlandı! Kızılcık Şerbeti 91. bölüm fragmanı, izleyicileri yine ekran başına kilitleyecek sahnelerle dolu. Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı ile birlikte, dizide neler olacağına dair ipuçları da ortaya çıktı. Peki, Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

KIZILCIK ŞERBETİ YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

"Kızılcık Şerbeti" dizisinin heyecanla beklenen 91. bölüm fragmanı yayınlandı. Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümü, 7 Mart 2025 Cuma günü saat 20.00'de Show TV ekranlarında olacak.

KIZILCIK ŞERBETİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Abdullah ve Işıl'ın ilişkisinin ortaya dökülmesi şans eseri olarak kıyıdan dönmüştür. Yeni eviyle birlikte yeni bir hayata başladığına inanan Doğa'nın şımarıklık seviyesi günden güne yükselmekte, bu durum artık herkesin dikkatini çekecek boyuta gelmektedir. Harcamaların abartılı bir şekilde artması ise Fatih'i rahatsız etmektedir. Kıvılcım annesinin hastalığıyla uğraşmakta yine de Ömer'i ihmal etmemeye çalışmaktadır. Firaz'ın yeni kız arkadaşını beğenen Asude, bu ilişkinin en büyük destekçisi olacaktır. Sevtap ve Haluk'un arkadaşlığı günden güne ilerlemektedir. Mustafa'nın, Meri ile baş başa yaptığı sohbetler Nilay'ın hoşuna gitmez ve rahatsızlığını dile getirir. Nursema ve İlhami'nin otelde yapılan nişan töreni hiç beklenmedik bir şekilde sonlanacaktır.

Kızılcık Şerbeti 91. bölüm fragmanı izlemek için tıklayınız.