Kızılcık Şerbeti 66. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 31 Mayıs Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? #128250

Kızılcık Şerbeti dizisi takipçileri yeni bölümü heyecanla takip ederken Kızılcık Şerbeti 66. Bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediyor. Peki, Kızılcık Şerbeti 66. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 31 Mayıs Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı?

Kızılcık Şerbeti SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kızılcık Şerbeti'nin 64. Bölümünde; Doğa'nın yeniden bir araya gelmek için istediği şartı yerine getirmekten zorlanan Fatih'i zor günler beklemektedir.Rüzgar'ın, Abdullah ile konuşması Nursema'yı çok zor durumda bırakır. Abdullah kızının kanalda çalışmasına kesinlikle izin vermez. Rüzgar yaptığı hatayı anlamıştır ancak artık çok geçtir.Çimen, Kıvılcım'ın asistanı olarak şirkette çalışmaya başlar. Kıvılcım ve Çimen'in şirkette olması, Abdullah ve Ömer'in arasındaki ipleri git gide germektedir. Nilay adını verdiği kremin üretim aşamasını da yakından takip etmektedir.Kıvılcım ve Ömer'in Ünal ailesini eve yemeğe davet etmesi büyük bir sürpriz ile sonlanacaktır.Nursema'nın alacağı bir ödül için Ünallar törene hep birlikte gider.Pembe kızını yeniden evlendirmek için harekete geçer ancak tüm çabaları Nursema tarafından bertaraf edilir.Pembe ve Görkem arasındaki gerginliğe Nilay'ın dahil olması çatışmayı çok büyük bir boyuta taşıyacaktır. Kızılcık Şerbeti son bölümü hd tek parça olarak sizlerle, iyi seyirler. Daha Fazla Göster

Kızılcık Şerbeti 66. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kızılcık Şerbeti 66. Bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Güncel gelişmeler için sayfamızı takip edebilirsiniz.