Kızılcık Şerbeti 108. bölüm fragmanı izle: Kızılcık Şerbeti 108. bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölümde neler olacak?

Ekranların ilgiyle takip edilen dizisi Kızılcık Şerbeti, dün akşam yayınlanan 107. bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi. Duygusal sahneleri ve sürpriz gelişmeleriyle yine gündem olmayı başaran bölümün ardından, izleyiciler bu kez "Kızılcık Şerbeti 108. bölüm fragmanı yayınlandı mı?" sorusunun peşine düştü. Yeni bölümde neler yaşanacağı şimdiden merak konusu olurken, fragmana dair aramalar da hız kazandı. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

KIZILCIK ŞERBETİ 108. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

Kızılcık Şerbeti'nin 108. bölüm fragmanını izlemek için aşağıdaki bağlantıya tıklayın.

https://www.showtv.com.tr/dizi/fragman/kizilcik-serbeti-108-bolum-fragmani/127933

KIZILCIK ŞERBETİ 107. BÖLÜM İZLE!

Kızılcık Şerbeti'nin 107. bölümünü izlemek için aşağıdaki bağlantıya tıklayın.

https://www.showtv.com.tr/dizi/tum_bolumler/kizilcik-serbeti-sezon-4-bolum-107-izle/127934

KIZILCIK ŞERBETİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Arkadaşının oğlunun karıştığı kazanın kendisiyle ilgili olduğunu anlayan Ömer'in dünyası başına yıkıldı. Olay gecesini detaylı hatırlamak için kazanın olduğu yere gitti. Ne yapacağını bilemez bir haldeydi. Mustafa'nın kaldığı hastanenin boşaltılması gerektiği için, Mustafa normal süresinden önce taburcu edilmek zorunda kaldı. Eve dönmek istemedi ve Nilay'ın yanında kalmak için izin istedi. Nilay, ona kıyamadı ve mecburen kabul etti.

Tekne olayında Fatih'ten büyük bir darbe alan Asil, intikam almak için harekete geçti. Geri adım atmış gibi görünerek Fatih ve Doğa'yı yemeğe davet etti. Ancak yemekte Asil'in onlar için büyük bir sürprizi vardı.

Abdullah'tan para koparmak isteyen Işıl, butik açma projesini hayata geçirdi. Ancak en büyük sorunu, kendisini kimin tehdit ettiğini bulmak ve bu işi bir an önce çözmekti.

KIZILCIK ŞERBETİ HANGİ GÜNLER YAYINLANIYOR?

Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşan sevilen dizi her hafta Cuma akşamları saat 20.00'de yeni bölümüyle yayınlanıyor. Sosyal medyada geniş yankı uyandıran Kızılcık Şerbeti, güçlü oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikayesiyle Cuma akşamlarının vazgeçilmezi olmaya devam ediyor.