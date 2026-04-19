Kızılay’dan Samandağ İlçe Emniyet Müdürü Nacioğlu’na ziyaret

Türk Kızılay Hatay İl Merkezi Başkanı Hüseyin Kimyonoğlu ve beraberindeki heyet, Samandağ İlçe Emniyet Müdürü Gökhan Nacioğlu’nu makamında ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarette, Kızılay’ın ilçede yürüttüğü faaliyetler ile kamu kurumlarıyla geliştirilebilecek iş birlikleri ele alındı. Görüşme, hem kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi hem de toplumsal fayda sağlayacak projelerin artırılması açısından önemli bir adım olarak değerlendirildi.

KAN BAĞIŞI VE ORTAK PROJELER GÜNDEME GELDİ

Ziyarete İl Başkan Yardımcısı Burak Kimyon, Samandağ Şube Başkanı Cumali Doğru, Kan Bağışı Kazanımı Uzmanı İsmail Sade ve Kızılay yönetim kurulu üyeleri de katıldı. Toplantıda, özellikle kan bağışı kampanyalarının daha geniş kitlelere ulaştırılması ve emniyet teşkilatıyla ortak organizasyonların hayata geçirilmesi konuları detaylı şekilde ele alındı. İlçede sürdürülen insani yardım faaliyetlerinin daha etkin yürütülmesi için karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

KURUMLAR ARASI İŞ BİRLİĞİ VE DAYANIŞMA VURGUSU

Görüşmede ayrıca, toplumsal destek projelerinin geliştirilmesi ve kurumlar arası iş birliğinin artırılması yönünde atılabilecek adımlar değerlendirildi. Kızılay heyeti, emniyet teşkilatının projelere gösterdiği ilgiden duydukları memnuniyeti dile getirerek, nazik ev sahipliği için İlçe Emniyet Müdürü Gökhan Nacioğlu’na teşekkür etti. Ziyaret, karşılıklı iyi niyet temennileriyle sona erdi.

Haber: Hüseyin Zorkun