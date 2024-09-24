Popüler dizi Kızıl Goncalar'ın ikinci sezonunun ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Yeni sezonun başlama tarihinin açıklanıp açıklanmadığı araştırılıyor. Kızıl Goncalar yeni sezon ne zaman başlayacak?

KIZIL GONCALAR YENİ SEZONDA NELER OLACAK?

Başarılı oyuncu Tolga Tekin'in dikkat çekici bir performansla yer aldığı dizide iki oyuncunun ayrılacağı öğrenildi. Kadroya ise yeni bir kadın oyuncu katılacak. Meryem (Özgü Namal), hapishanede yeni bir arkadaşıyla tanışacak. Bu yeni karakterin adı ve rolünü kimin canlandıracağı ise önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

KIZIL GONCALAR YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Şükrü Necati Şahin'in yazdığı, Ömür Atay'ın yönettiği Kızıl Goncalar dizisi 30 Eylül Pazartesi akşamı televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

KIZIL GONCALAR DİZİSİ SON BÖLÜM NELER OLDU?

Cüneyd'in babası Vahit'in dönüşü herkesi şaşırtmış, posta oturmak üzere olan Cüneyd de bu karşılaşmayla sarsılmıştır. Öte yandan duyduklarını Levent ve Beste'ye belli etmeyen Mira, Naim'in söylediklerinden emin olmak için kesin kanıtı bulmaya kalkışır. Levent ise yıllar sonra oğlunun karşısına perişan bir halde çıkıp, her şeyden vazgeçmiş bir derviş gibi görünen Vahit'ten şüphelenmiştir. Ululara katılmak üzere dergahtan ayrılmaya hazırlanan Sadi ise Vahit'in Cüneyd'in en zor anlarında bile yanında durup oğluna destek olmasıyla abisinin yanında durur.

KIZIL GONCALAR DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Kızıl Goncalar, seküler bir Atatürkçü olan Levent (Özcan Deniz) ve mutaassıp bir tarikatın içinde yaşayan Meryem'in (Özgü Namal) kaderlerinin kesişmesini konu alırken, inanç ve fikir ayrılıklarına rağmen "evlat" söz konusu olduğunda anneliğin/babalığın birleştirici gücüne dikkat çekiyor.

KIZIL GONCALAR DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Özcan Deniz, Özgü Namal, Mert Yazıcıoğlu, Erkan Avcı, Hazal Türesan, Mert Turak, Selen Öztürk, Şerif Erol, Duygu Sarışın, Tuğrul Türek, Sitare Akbaş, Mina Demirtaş, Esma Yılmaz