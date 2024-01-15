Kızıl Goncalar neden ceza aldı, neden şikayet ediliyor?

Fox Tv ekranlarında yayınlanan Kızıl Goncalar dizisi farklı konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Kızıl Goncalar dizisi ile ilgili RTÜK'e gelen şikayetler üzerine inceleme başlatılacağı açıklandı. Bu gelişmenin ardından dizinin yapımcı şirketi Gold Film, çekimler için alınan izinlerin iptal edildiğini duyurdu. İzleyiciler tarafından dizinin akıbeti merak konusu oldu. Peki, Kızıl Goncalar neden ceza aldı, neden şikayet ediliyor? İşte detaylar...

KIZIL GONCALAR SON BÖLÜM NE OLDU?

Levent ve Meryem'in tanışması birbirine zıt iki dünyanın çarpışmasına sebebiyet verirken, kardeş olduklarını bilmeyen iki kızın, her karşılaşmada yeni bir itişme yaşamasına zemin hazırlar. Börekçide Meryem ve İdris Efendi arasında yaşanan gerilim Sadi Hüdayi ve Hasna'nın hiç beklemediği gelişmelere sebep olur ve tekkenin içinde bomba etkisi yaratır.

KIZIL GONCALAR YASAKLANDI MI?

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Kızıl Goncalar dizisinin yayımlandığı FOX TV'ye idari para cezası ile iki kez program durdurma cezası verdi. Cezanın "toplumun milli ve manevi değerlerine aykırılık" gerekçesiyle verildiği açıklandı.

Üst Kurul'un Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) kontenjanından seçilen üyelerinden İlhan Taşçı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, RTÜK'ün tarikat ve cemaatlere boyun eğdiğini söyledi.

Taşcı, "Tarikat ve cemaatlerin iç yüzünü kurgusal olarak anlatan Kızıl Goncalar dizisine 'toplumun milli ve manevi değerlerine' aykırılıktan Üst Kurul % 3 idari para 2 kez de program durdurma cezası verdi" dedi.